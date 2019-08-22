Bülent Arınç'tan cevap! FETÖ firarisi Mehmet İşler'in pastanesine niye gitti?

Bülent Arınç, Kırıkkale’de bir pastaneden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bülent Arınçü Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma iddialarına karşı konuşmuştu.Kırıkkale’deki ziyaret noktası ise Fox TV tarafından haber yapıldı.

Fox TV, Arınç’ın Kırıkkale’de FETÖ firarisi Mehmet İşler’e ait pastaneyi ziyaret ettiğini söylerken Arınç da bu iddiaya cevap verdi. Ziyaretin gizli saklı olmadığını belirten Arınç “Tokat’tan dönerken eşimle birlikte uğradık. Hanımefendi de oradaydı. Bundan özel bir anlam çıkarıp başka yerlere çekilmesin” dedi.

MEHMET İŞLER YURT DIŞINA KAÇTI

Fox TV ise haberinde Mehmet İşler’in 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden göz altına alındığı, ancak adli kontrolle serbest bırakıldığı ve daha sonra yurt dışına kaçtığını belirtti. İşler’in bir oğlunun da FETÖ'den tutuklu olduğu söylendi.

Fox'un haberinde ayrıca 2013 yılında Bülent Arınç'ın Başbakan yardımcısıyken Kırıkkale’de Mehmet İşler’e ait pastaneyi ziyareti de hatırlatıldı. Mehmet İşler'le kucaklaşan Arınç, "değerli dostum" ifadesini kullanmıştı. Fox'un haberine göre 2016 yılında ise Mehmet İşler’in FETÖ'den firari olduğu dönemde de Arınç, İşler ailesini yeniden ziyaret etmişti. Habercilere görüntü vermek istemediği için Mehmet İşler'in oğluyla pastane önünde makam aracında görüşmüştü.

"İŞLER AİLESİ DE BÖYLE"

Arınç bu ithamlara karşı “Askerliğimi yedek subay olarak Kırıkkale’de yaptım. O tarihlerden Beşir Atalay gibi onlarca yüzlerce arkadaşlıklarım, dostluklarım oldu. İşler ailesi de böyledir” şeklinde yanıt verdi.

Bülent Arınç dikkat çeken ziyaretin nedenini açıklarken "Eskiye dayanan dostluk" ifadesini kullandı. Ancak Fox TV, haberinde pastane sahibi firari Mehmet İşler hakkında tutuklama kararı olduğunu ve Fetö’den tutuklu oğlu Bekirhan İşler’in dosyasının ise temyiz aşamasında, Yargıtay'ın bugünlerde vereceği karar beklediğini de dile getirdi.