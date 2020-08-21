Bülent Arınç'tan Trump açıklaması: ''Karşısında kim aday olursa ondan yanayım''

Joe Biden'ın muhalefet hakkındaki açıklaması ile ilgili yapılan değerlendirmede Habertürk'ün Nedir? Ne değildir? programının canlı yayınında konuşan Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Biden'e destek verdiğini açıkladı.