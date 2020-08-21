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Bülent Arınç'tan Trump açıklaması: ''Karşısında kim aday olursa ondan yanayım''

Joe Biden'ın muhalefet hakkındaki açıklaması ile ilgili yapılan değerlendirmede Habertürk'ün Nedir? Ne değildir? programının canlı yayınında konuşan Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Biden'e destek verdiğini açıkladı.

Habertürk TV'deki programda Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın "Muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz." açıklamasıyla ilgili olarak "Trump'ın karşısında kim olursa olsun ondan yanayım." sözleri ile seçimlerde Joe Biden'e destek vereceğini söyledi.

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21 Ağustos 2020 Cuma 11:10
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