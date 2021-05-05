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Bülent Aydemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Habertürk Bülent Aydemir'in görevine son mu verdi?

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ile flaş bir iddia ortaya atıldı. Çıkan haberler sonrası Bülent Aydemir merak konusu oldu. Peki Bülent Aydemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Habertürk Bülent Aydemir'in görevine son mu verdi? | İşte detaylar...

Bülent Aydemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Habertürk Bülent Aydemir'in görevine son mu verdi?

 Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ile flaş bir iddia ortaya atıldı. Çıkan haberler sonrası Bülent Aydemir merak konusu oldu. Peki Bülent Aydemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Habertürk Bülent Aydemir'in görevine son mu verdi? | İşte ayrıntılar...

BÜLENT AYDEMİR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bülent Aydemir, 1976 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu Aydemir, iş hayatına ilk olarak İhlas Haber Ajansı ile başladı. .5 yıl Habertürk gazetesi Ankara Haber Müdürü olarak çalıştıktan sonra Habertürk gazetesinin Ankara Temsilciliğine atandı.

HABERTÜRK BÜLENT AYDEMİR'İN GÖRVİNE SON MU VERDİ?

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildiği öğrenildi. Yayınlarda Milliyetçi Hareket Partisi ve partinin kurumsal yapısına ilişkin sert ifadeler kullanan Aydemir, Twitter'da trend topic oldu.

Gazeteciler isimli haber sitesinde yer alan habere göre Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildiği öğrenildi. 

Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir...

Bu sabah Habertürk Televizyonunda ekrana gelen Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündem programında konulan Bülent Aydemir şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar.

Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum.”

Aydemir'in konuşması sonrası Milliyetçi Hareket partisi genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabında "Habertürk izlemiyorum" paylaşımı yaptı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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