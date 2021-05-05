Flaş iddia: Bülent Aydemir'in görevine son verildi!

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildiği öğrenildi. Yayınlarda Milliyetçi Hareket Partisi ve partinin kurumsal yapısına ilişkin sert ifadeler kullanan Aydemir, Twitter'da trend topic oldu.

Gazeteciler'de yer alan habere göre Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildi.

Bu sabah Habertürk Televizyonunda ekrana gelen Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündem programında konulan Bülent Aydemir şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar.

Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum.”

Aydemir'in konuşması sonrası Milliyetçi Hareket partisi genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabında "Habertürk izlemiyorum" paylaşımı yaptı.

BÜLENT AYDEMİR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu Bülent Aydemir, iş hayatına ilk olarak İhlas Haber Ajansı'nda başlamıştır.

Bülent Aydemir hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Bülent Aydemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında?