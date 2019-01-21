AK Parti Biga Belediye Başkanı adayı olan Bülent Erdoğan, "Dürüst ve çalışkan olacağız" dedi.

Tanıtım toplantısının ardından yerel basın mensuplarına konuşan AK Parti Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan, " İnsan ayırmadan, her kapımızı her çalana, eşime, çocuklarıma ve aileme nasıl davranılmasını istiyorsam öyle davranmak gayreti içerisinde olacağımın sözünü veriyorum" dedi.

Bülent Erdoğan, "Bu kutlu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a, Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'na, parti teşkilatlarımıza ve yaşamaktan gurur duyduğum Biga'mın güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Bu kutlu yola başlarken, önce memleketimize borcumuza ödemek adına, insan ayırmadan, kapımızı her çalana, eşime, çocuklarıma ve aileme nasıl davranılmasını istiyorsam öyle davranmak gayreti içerisinde olacağımın sözünü veriyorum. Vatandaşlarımızla iç içe olmaya, onları dinlemeye, sorunlarına çözüm üretmeye çalışıp, dürüst ve çalışkan olacağız" dedi.

Biga'ya yönelik hayallerinin olduğunu ifade eden AK Parti Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan, "hemşerilerimizin gözlerinin içine bakarak tüm samimiyetimizle Biga'ya dair gelecek planlarımızı paylaşacağız. Ben benden bekleneni biliyorum ve görüyorum. İnşallah 31 Mart'a kadar çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız. 1 Nisan sabahı Biga halkının güvenine mazhar olmuş bir başkan olarak Biga Belediyesini tekrar AK Belediyecilik ile tanıştıracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA