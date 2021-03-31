Bülent Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı? Bülent Ergün'ün kim olduğu internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlanan konular arasında yer alıyor. Biz de haberimizde sizin için Bülent Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı? sorularının cevaplarını araştırıp derledik...

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Kırmızı kamyon dizisinde alacağı rol ile gündeme gelen Bülent Ergün'ün hayatı dizi seyircileri tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Bülent Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı? sorularının cevabı aratılıyor. Haberimizde merak edilen tüm sorulara yanıt verdik... BÜLENT ERGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? 27 Mayıs 1968 Trabzon doğumlu Bülent Ergün, 52 yaşındadır. Boyu 1.77'dir. Hobileri arasında yüzmek, futbol, masa tenisi, basketbol ve voleybol oynamak vardır. Ergün, Türk televizyon, sinema ve dizi oyuncusudur. HANGİ PROJELERDE YER ALDI? Bülent Ergün; Tek Yürek (2019), Söz (2017), Çukur (2017) gibi projelerde rol almış bir oyuncudur. Kariyer yaşamı boyunca birçok yapımda yer alan Bülent Ergün'ün televizyon deneyimleri şu şekilde: Arka Sokaklar-165-166 ( Balıkçı Hayri )

Fatma Gül'ün Suçu Ne? (11.Bölüm-13.Bölüm)

Kurtlar Vadisi Pusu (110-111.-112.-114. Bölüm) ( Nusret )

Yahşi Cazibe (35.Bölüm - Kamuran)

Alemin Kıralı (9.Bölüm - Doktor)

Bababm İçin (4. Bölüm - Nalbur)

Muhteşem Yüzyıl (45.Bölüm - Cafer )

Sen de Gitme (46.Bölüm - Hoca )

Kanıt (86.Bölüm - İkram )

Kurt Kanunu (12-13-17.Bölümler - Cellat Karaoğlan)

Kötü Yol (3. Bölüm - Çaycı Rüstem )

Sudan Bıkmış Balıklar - (6. Bölüm - Görevli ) 2012

Sakarya Fırat (114. Bölüm - 1. Adam ) 2012

Hayatımın Rolü (12. Bölüm - Şef ) 2012

Yalan Dünya (26. Bölüm - Simitçi ) 2012 bülent ergünkırmızı kamyon