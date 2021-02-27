Bülent Ersoy, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı paltoya 450 bin TL ödedi!

Geçtiğimiz aylarda giydiği tilki kafalı kürkü için eleştiri oklarının hedefi olan Diva yeni yaptırdığı özel tasarım kürke 450 bin TL ödedi.

55 TİLKİNİN KÜRKÜNDEN ELDE EDİLDİ

2. Sayfa'nın Instagram hesabında yer alan habere göre, 4 ay önce sipariş ettiği 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar veren Ersoy'ün yeni kürkü için 55 tilkinin kürkü kullanıldı.

Tasarım palto için ise tamı tamına 450 bin TL ödeme yaptı.

ELEŞTİRİLERİ ÖNEMSEMİYOR

Tepkileri önemsemeyen Bülent Ersoy, "Ben alıştım artık" diyerek gerçek kürk giymeye devam edeceği mesajını vermişti. Ersoy'un 22 kürkünün olduğu ve toplam değerinin de 2.5 milyon TL olduğu iddia ediliyor.