Bülent Ersoy, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı paltoya 450 bin TL ödedi!
Gerçek kürkün kullanıldığı paltoları giymesi nedeniyle sık sık tepki alan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, sevdasından yine de vazgeçmedi. Ersoy bu kez 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı özel üretim palto aldı. Paltonun değeri ise dudak uçuklattı. için 450 bin TL ödemesiyle gündeme geldi. Daha önce de defalarca kez kürk giydiği için tepki çeken Bülent Ersoy, bu sevgisinden vazgeçmiyor. Ersoy, bu sefer de tam 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı özel üretim palto için 450 bin TL ödedi.
Geçtiğimiz aylarda giydiği tilki kafalı kürkü için eleştiri oklarının hedefi olan Diva yeni yaptırdığı özel tasarım kürke 450 bin TL ödedi.
55 TİLKİNİN KÜRKÜNDEN ELDE EDİLDİ
2. Sayfa'nın Instagram hesabında yer alan habere göre, 4 ay önce sipariş ettiği 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar veren Ersoy'ün yeni kürkü için 55 tilkinin kürkü kullanıldı.
Tasarım palto için ise tamı tamına 450 bin TL ödeme yaptı.
ELEŞTİRİLERİ ÖNEMSEMİYOR
Tepkileri önemsemeyen Bülent Ersoy, "Ben alıştım artık" diyerek gerçek kürk giymeye devam edeceği mesajını vermişti. Ersoy'un 22 kürkünün olduğu ve toplam değerinin de 2.5 milyon TL olduğu iddia ediliyor.