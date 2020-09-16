Bülent Ersoy hastanede mi? Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy ile ilgili çıkan flaş haberlerin ardından danışmanı Arzu Acay Instagram'dan konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Peki Bülent Ersoy hastanede mi? Ayrıntılar haberimizde...

BÜLENT ERSOY HASTANEDE Mİ?

Ünlü Türk Sanat Müziği şarkıcısı Bülent Ersoy, Çeşme'de rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

UçanKuş TV’nin haberine göre; Bülent Ersoy, rahatsızlanmasının ardından öğle saatlerinde İzmir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bülent Ersoy, yapılan ilk tetkikler sonrası özel bir odaya alındı. Mide ülserinin kanama yapması sebebiyle hastanede olduğu aktarılan Bülent Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

BÜLENT ERSOY'UN AMELİYAT OLUP OLMAYACAĞI YARIN NETLİK KAZANACAK

UçanKuş Tv'nin haberine göre Bülent Ersoy'un yarın yapılacak tetkikler sonrası ameliyat olup, olmayacağı netlik kazanacak.

BÜLET ERSOY'UN DANIŞMANI ARZU ACAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bülent Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, Instagram hesabının hikaye kısmında Bülent Ersoy ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bülent Ersoy'la yer alan bir fotoğrafına yer veren Arzu Acay, paylaşımına hareketli bir kalp gif'i ekledi.

Arzu Acay, "Patronum Bülent Ersoy'un sağlığı ile ilgili açıklama sayfasında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Arzu Acay'ın paylaşımı sonrası Bülent Ersoy resmi Instagram hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

"Muhterem Takipçilerim ve Kamuoyunun Dikkatine !

Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim.Şükürler olsun , sağlığım,sıhhatim yerinde.

Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim.

Endişe edilecek bir durumum yok.Bilgilerinize.

Sevgi ve Saygılarımla ."

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Bülent Ersoy 09 Haziran 1952 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Annesi Naciye Poyraz'dır. 1960 yılına kadar Malatya’da kaldı. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Esas adı Bülent Erkoç’dur. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Melahat Pars, Rıdvan Aytan gibi üstatlardan ve belediye konservatuarı hocalarından özel dersler aldı. İstanbul Belediye Konservatuarı'nı bitiren değerli sanatçı, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla hem Tanrı vergisi sesini hem de müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı buldu.

İlk olarak 1970 yılında Üsküdar Fıstıkağacı’nda dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan “Özlem” Aile Gazinosu'nda sahneye çıkarak sahne hayatına başladı. Fikret Torun’un Sunar Konser Bürosu olarak düzenlediği ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanmış ve 1000 lira para ödülü almıştır. Sonrkadar assolist olarak çalışmıştır.

1971 yılında Saner Plak'tan çıkan kırkbeşlik plağı ilk albüm çalışması oldu. Bu çalışmada, güfte ve bestesi bestekâr Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirdi. Sahneye ilk adımını 1974 yılında Büyük Maksim Müzikholleri'nde attı ve müzik dünyasına bomba gibi düştü. Ancak gerçek soy ismi Erkoç olan sanatçının soyadı Müjdat Gezen tarafından Ersoy olarak değiştirilmiştir. Bu yıllardan itibaren gerek ismi gibi "bülend-paye" sesiyle gerekse hanımefendi kişiliğiyle Türk halkının beğenisini kazandı.

Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar Ekolü'nün temsilcisi olarak başladığı sanat hayatında, akademik sanat kariyerinin de yüksek olması hasebiyle olağanüstü bir yorumcu ve büyük bir tavrın sancaktarı oldu. "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi", "Dert Çekmeye Gidiyorum" gibi her okuduğu şarkıyla grafiği sürekli yukarı tırmandı. O yıllarda TRT'ye, musikimizin bahtsızlığından ötürü kenara itilmiş, klasik makamlarda eski ve kalıcı eserler yorumladı. Yetmişli yılların ortasında daha da ileri giderek; o günkü müzik piyasasında pop, arabesk ve fantezi vb. gibi ticari şarkılar revaçta olmasına karşın Buhurizade Mustafa Itri'nin "Tut-î Mucize-I Gûyem"ı gibi eserlerden oluşan koyu klasik bir uzunçalar yaptı. Bu ilk uzunçalar çalışması müzik piyasasında ki tüm hesapları altüst etti ve satış rekoru kırdı.

Ağustos 1980'de İzmir Fuarı'nda seyircilerden gelen tezahürat sonr hakkında soruşturma açtı. Eylül 1980'de İzmir Kordon'daki evinde bir hâkime hakaret edince tutuklanarak 45 gün hapis cezası aldı ve Buca Cezaevi'nde tutuklu kaldı.

14 Nisan 1981'de Londra'da Charring Cross Hastanesi'nde geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu, ancak “pembe nüfus kağıdı” alması yıllar sonra, sahne yasağını da kaldıran dönemin başbakanı Turgut Özal'ın öncülüğünde çıkartılan bir kanun sayesinde oldu.

Bülent Ersoy’a 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981'de diğer travesti ve transseksüel sanatçılarla birlikte sahne yasağı getirildi. Bu dönemde kariyerine Almanya'da devam eden sanatçı orada Türk filmlerinde oynamaya devam etti, bir müddet de Avustralya'da yaşadı. 1988 yılında Türkiye’ye döndü.

Yurtiçinde ve yurtdışında yüzlerce konser veren Bülent Ersoy, "Düşkünüm Sana", "Yaşamak İstiyorum", "Biz Ayrılamayız" ve "Ablan Kurban Olsun Sana" gibi satış grafiği çok yüksek albümlere imza attı. 1995 tarihini taşıyan "Benim Dünya Güzellerim", S Müzik etiketiyle çıkan ilk albümü oldu. Selçuk Tekay'ın müzik yönetmenliğini, Özkan Turgay'ın aranjörlüğünü yaptığı albümde on şarkı seslendirdi. Aynı yıl janrına ve yorumuna uygun olarak "Alaturka 95" adında bir albüm yaparak Klasik Türk Musikisi'ne hizmetini de eksik etmedi. Muzaffer Özpınar'ın yönetmenliğini yaptığı albümde Hacı Arif Bey, Münir Nurettin Selçuk, Selahattin Pınar, Kadri Şençalar, İsmail Hakkı Bey, Kemani Serkis Efendi gibi birçok üstâdın eserlerine yorumuyla hayat verdi. Ondört eserin yeraldığı çalışmada; "Aziz İstanbul", "Dönülmez Akşamın Ufkundayım", "Nerelerde Kaldın Ey Servi Nazım" gibi klasik eserlerin yanında "Alıverin Bağlamamı Çalayım" ve "Karam" adlı iki de anonim türküye de yer verdi.

1989 yılında Adana'da verdiği bir konser sırasında bir seyirciden gelen "Çırpınırdı Karadeniz" adlı isteği okumadığı için Hacı Tepe isimli kişi tarafından kurşunlanarak bir böbreğini kaybetti.

Bülent Ersoy, bir sonraki çalışmasını 1997 yılında yayınladı. "Maazallah" ismini taşıyan albüm, piyasaya sürülmeden dahi yüksek siparişler aldı ve büyük yankı uyandırdı. Albümün hazırlık aşamasında bu sefer Halil Karaduman ve Osman İşmen'le çalışan sanatçı, popüler şarkılardan ve anonim türkülerden oluşan bir repertuar seslendirdi. Albüme ismini veren "Maazallah" adlı şarkısının video klibi ise büyük ses getirdi. Bülent Ersoy'un son albümü ise 2002 senesinde çıkardığı "Canımsın" albümüdür.

Otuz yıla yaklaşan sanat yaşamında pek çok ilke imza atan Bülent Ersoy, dünyaca ünlü yıldızların sahne aldığı salonlarda konser verdi. 1980 yılında London Palladium'da ve 1983 yılında Madison Square Garden'da sahne alan ilk Türk sanatçısı oldu. 30 Mart 1997'te ise Ümmü Gülsüm'den sonra, etnik müzik sazlarıyla Paris Olympia müzikholünde sahne alan ilk sanatçı oldu. Dario Moreno'dan sonra Olympia'da konser veren ilk Türk sanatçısı olan Bülent Ersoy, elli kişiden oluşan orkestrasıyla dört saat süren bir program sundu.

Bugüne değin otuzun üstünde albüme imzasını atan sanatçı, Türk Müzik Tarihi'ne ismini altın harflerle yazdırdı ve klasik, alaturka şarkılar alanında gelmiş geçmiş en önemli yorumcular arasında yer aldı. Müzik yaşamı boyunca sayısız ödül aldı. Herkesin takdirini kazanan geniş entervalli ve yüksek volümlü sesi, Japonya'da ses laboratuvarlarında yapılan testler sonucu "yüzde yüz kusursuz" bulundu ve 1997 yılında Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi.

2017 yılında “Dünya Güzellerim” adlı program için Hindistan'a giden Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy'un bulunduğu yapımın yönetmenliğini Mustafa Kotan yapmıştır. Çekimleri 2017 Mayıs ayının ilk haftasında başlayan ve yapımcılığını Bloom Medya, yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın üstlendiği programın çekimleri; Hindistan, Nepal ve Vietnam'da gerçekleşecek.

Bülent Ersoy'un yaptığı evlilikler:

1. evliliği :1998 yılında Cem Adler ile evlendi, 1999 yılında boşandı.

2. evliliği : 2007 yılında Armağan Uzun ile evlendi, 2008 yılında boşandı.

Popstar Alaturka adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.

2017 yılında yapımcılığını Ay Yapım üstlendiği ve yönetmenliğini Sinan Öztürk ile Özgür Sevimli’nin yaptığı “Çukur” adlı dizinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Mustafa Üstündağ, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Bülent Ersoy ve Cahit Berkay rol almıştır.

Kanal D ekranlarında 14 Mart 2018 tarihinde başlayan Popstar 2018 yarışmasının yapımcılığını ve sunuculuğunu Osmantan Erkır üstlendi. Yarışma programında; Bülent Ersoy, Deniz Seki, Can Bonomo ve Armağan Çağlayan, jüri koltuğuna oturacak.

Bülent Ersoy'un albümleri :

1973 - Ah Tut-i Mucize Guyem

1975 - Şöhretler

1975 - Konser 1

1976 - Toprak Alsın Muradımı

1976 - Bir Tanrıyı Bir de Beni

1976 - Konser 2

1977 - Konser 3

1978 - Orkide 1

1978 - Ölmeyen Şarkılar

1979 - Orkide 2

1979 - Meyhaneci

1980 - Dolmamış Çilem

1980 - Beddua

1981 - Mahşeri Yaşıyorum

1981 - Yüz Karası

1983 - Ak Güvercin

1983 - Ne Duamsın Ne De Bedduam

1984 - Düşkünüm Sana

1985 - Yaşamak İstiyorum

1986 - Anılardan Bir Demet

1987 - Avustralya Konseri

1987 - Suskun Dünyam

1988 - Biz Ayrılamayız

1988 - Anılardan Bir Demet

1989 - Öptüm

1989 - İstiyorum

1989 - Şiirlerle Şarkılarla

1989 - Seçmeler

1989 - Bizim Hikayemiz

1991 - Bir Sen, Bir De Ben

1992 - Ablan Kurban Olsun Sana

1993 - Sefam Olsun

1995 - Benim Dünya Güzellerim

1995 - Alaturka 95

1997 - Maazallah

2000 - Alaturka 2000

2002 - Canımsın

2011 - Aşktan Sabıkalı

2012 - Suskun Dünyam

Bülent Ersoy Filmleri :

2017 - Çukur (Konuk oyuncu)(TV Dizisi)

2017 - Dünya Güzellerim (Kendisi)(Tv Programı)

1989 - İstiyorum (Bülent)(Sinema Filmi)

1989 - Anılar (Konuk oyuncu)(Sinema Filmi)

1988 - Biz Ayrılamayız(Sinema Filmi)

1986 - Efkarlıyım Abiler(Ayşe)(Video)

1985 - Tövbekar Kadın (Sultan)(Video)

1984 - Asrın Kadını(Ceylan)(Video)

1984 - Acı Ekmek(Belma)(Sinema Filmi)

1981 - Yüz Karası (Bülent)(Sinema Filmi)

1980 - Beddua (Bülent)(Sinema Filmi)

1978 - İşte Bizim Hikayemiz (Bülent)(Sinema Filmi)

1977 - Ölmeyen Şarkı (Bülent)(Sinema Filmi)

1976 - Sıralardaki Heyecan (Bülent)(Sinema Filmi)