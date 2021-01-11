Bülent Ersoy, Özdemir Erdoğan'a ateş püskürdü!

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödül Töreni’nde müzik kategorisinde büyük ödüle layık görülen Özdemir Erdoğan, Zeki Müren’i cinsel kimliğine ilişkin eleştiride bulunarak erkek çocuklara kötü örnek olmakla suçladı.

BÜLENT ERSOY AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Geçtiğimiz günlerde besteci Özdemir Erdoğan verdiği röportajda şu sözleri dile getirmişti: “Bülent Ersoy çok namusluydu, çünkü kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı”

Özdemir Erdoğan’ın sözlerine cevap veren Diva, Posta'ya yaptığı açıklamada "Ölmüş bir sanatçının ardından böyle amiyane yorumlar yapmak son derece yakışıksızdır. Ben kendi adıma, doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Hüküm Allah’ındır.

Zeki Müren’in musikideki önemli yeri konuşulup saygıyla anılması gerekirken, bu tip yorumlar yapılması benim anlayışıma hiç uymuyor. Zeki Müren çok büyük bir icracı, bestekâr ve şov insanıydı." diye konuştu.

Özdemir Erdoğan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir?

İnsanları bacak arasıyla değerlendirmeyin. İnsanlar beyinleriyle düşünür. Sanatkârlar da beyinlerindeki işlevler, gırtlaklarındaki özellikler ve ses icracılığıyla değerlendirilmelidir" sözleriyle tepki verdi.