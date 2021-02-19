Bülent Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu: Muhterem takipçilerim, aşımı oldum

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

Tarzıyla dikkat çeken Bülent Ersoy, aşı vurulurken çektirdiği fotoğrafı "Muhterem takipçilerim: Aşımı oldum, darısı olmayanların başına inşAllah !" notunu düşerek paylaştı.

Ünlü şarkıcının koronavirüs aşısı olmaya giderken bile tarzından ödün vermemesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bülent Ersoy'un paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Ünlü şarkıcının hayranları uzun ömür ve sağlık diledi.

Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay koronavirüs aşısı oldu!

İşte Bülent Ersoy'un aşı paylaşımına gelen bazı yorumlar:

* Şifa olsun,geçmiş olsun Divam

* Şifa olsun Allah uzun omurler versin

* Kraliçem. Her yaşınızda asilsiniz Bülent Hanımcım. Dikkat edin kendinize...

* Mükemmel kadın kalbi güzel kadın. Allah'ım şifa versin; bayılıyorum size. Harikasınız ablam.