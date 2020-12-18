Koronavirüs beyni nasıl etkiliyor? Uzmanlar açıkladı: Beyin hücrelerini boğarak öldürüyor!Ünlü iş adamı Nuri Nihat Aslanoba vefat ettiOn Numara çekiliş sonuçları 18 Aralık 2020 (MPİ)Erdek’in altyapı ihalesi, İller Bankası tarafından gerçekleştirildiBahçeli'den 'İttifak bozmak istiyor' iddialarına sert çıkış!Kocaeli'nde otobüsler çalışıyor mu? Kocaeli'nde hafta sonu otobüs çalışma saatleriOtomobilin camını kırarak 300 bin TL çaldılar! 24 saat geçmeden yakayı ele verdilerAkrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Akrep ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?Koronavirüs aşılarından zarar görenler bir hak talep edemeyecek!Diyarbakır'dan sevindiren haber! Sokağa çıkma kısıtlamaları sonuç verdi
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in dudak dudağa pozu yeniden gündem oldu!

Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in dudak dudağa pozu yeniden gündem oldu!

Türk müziğinin iki usta ismi, Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in yıllar önce çekilen fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in dudak dudağa pozu yeniden gündem oldu!

Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 1980 yılında çekilen pozları sosyal medyayı salladı. Fotoğrafta uzun zamandır küs olan iki usta isim, dudak dudağa poz verip barış ilan ediyor.

Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in dudak dudağa pozu yeniden gündem oldu!

Türk müziğinin iki usta ismi, yıllar önce küsmüş ve uzun süre konuşmamışlardı. Ancak 1980 yılında bir gazinoda karşılan usta isimler, yaşananları unutup barışmıştı. 

Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in dudak dudağa pozu yeniden gündem oldu!

Gülizar Gazinosu'ndaki gala gecesinde barış ilan eden ikiliden Ersoy, önce Müren'in elinden öpmüş sonra da dudağına bir öpücük kondurmuştu. İkilinin pozları ise 40 yıl sonra yeniden gündem oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT