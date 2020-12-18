Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in dudak dudağa pozu yeniden gündem oldu!

Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 1980 yılında çekilen pozları sosyal medyayı salladı. Fotoğrafta uzun zamandır küs olan iki usta isim, dudak dudağa poz verip barış ilan ediyor.

Türk müziğinin iki usta ismi, yıllar önce küsmüş ve uzun süre konuşmamışlardı. Ancak 1980 yılında bir gazinoda karşılan usta isimler, yaşananları unutup barışmıştı.

Gülizar Gazinosu'ndaki gala gecesinde barış ilan eden ikiliden Ersoy, önce Müren'in elinden öpmüş sonra da dudağına bir öpücük kondurmuştu. İkilinin pozları ise 40 yıl sonra yeniden gündem oldu.