Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Albay Hakan Osman Sert kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Albay Hakan Osman Sert'in biyografisi...

Bülent Ersoy'un, Anıtkabir ziyareti esnasında şemsiye tutan Albay Osman Sert sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından incelenen Sert'in görevden alındığı öğrenildi. Bunun hemen ardından, "Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Albay Hakan Osman Sert kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte, Albay Hakan Osman Sert'in biyografisi...

BÜLENT ERSOY'A ŞEMSİYE TUTAN ALBAY HAKAN OSMAN SERT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, ALBAY HAKAN OSMAN SERT'İN BİYOGRAFİSİ...

Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir komutanı olarak görev yapmaktadır. Albay Hakan Osman Sert hakkında yeterli bilgiye ulaşılamamaktadır.

Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir Komutanlığından alınarak Hakkâri Yüksekova’ya görevlendirildi. Görevden alınan Anıtkabir Komutanının, tayin yapıldıktan sonra emekliye ayrılmayı düşündüğünü söylediği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 mart 2019 seçimlerinin hemen ardından mazbatasını almadan yaptığı ve iktidarın tepkisine neden olan anıtkabir ziyareti esnasında, anıtkabir komutanı olan Albay Cüneyt Rakunt , haziran ayı atamalarında görevinden alınarak yerine, 2019 yılı ağustos ayında Albay Hakan Osman Sert anıtkabir komutanı olarak atandı.

NE OLMUŞTU?

Diva lakaplı Bülent Ersoy, dün Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti. Divanın ziyareti sırasında tekerlekli sandalyeye oturmuş görüntüsünün yanı sıra bir subayın Ersoy'a şemsiye tutması tartışma yarattı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin inceleme başlattı.

Son olarak, Albay Hakan Osman Sert, görevden alındı.