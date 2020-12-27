Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert tepki: Artık kimseye bir şey vermeyeceğim!Hakkari'de cenaze aracı şarampole devrildiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'da kritik açıklamalar!Gaziantep FK - Alanyaspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİGain Medya nedir, ne demek, açılımı? Gain Medya kimin? Gain Medya ücretli mi?Konuşan karga Şakir sosyal medyada ilgi odağı oldu!Süpermen kostümüyle 3 kişiyi öldürdüElazığ ardından Muğla'dan da deprem haberi geldi!Sanal AVM'ler geliyor! Koronavirüsün vurduğu AVM'ler internete taşınıyorTürkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte TOGG'un bir yıllık serüveni
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert tepki: Artık kimseye bir şey vermeyeceğim!

Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert tepki: Artık kimseye bir şey vermeyeceğim!

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kürk alışverişi yaptığı mağazada görüntülenen Bülent Ersoy, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne tepki gösterdi. Ersoy, "Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim" dedi.

Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert tepki: Artık kimseye bir şey vermeyeceğim!

Derneğin kurucularından olan 2009 senesinde kaybettiğimiz Türkan Saylan'ı çok sevdiğini ve saygı duyduğunu dile getiren Diva, "Bu, onun emanetini devralanların bağnazlığı. İyi niyetim yanlış yorumlandı. Kırılmadım, şimdi hiçbir şey vermeyeceğim, kendileri düşünsünler. Bu bir sektör, ben ciğerlerimden rahatsızım ve kimse benim hayvan sevmediğimi söyleyemez" şeklinde konuştu.

"OYNARSAM DAHA BÜYÜK PARA ALMAM LAZIM"

Milliyet'te yer alan habere göre, hayatının bir filme konu edilmek üzere teklif alan Ersoy, "İmza atmadım, diretiyorum. Yaşadıklarımı ben biliyorum ve kendimi oynamak istemiyorum. Oynarsam, daha büyük para almam lazım" şeklinde ifade etti.

Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert tepki: Artık kimseye bir şey vermeyeceğim!

ÇYDD İLE DİVA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Diva Ersoy, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda gazeteciler tarafından görüntülenerek toplam değeri 2.5 milyon lira değerindeki yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını ifade etmişti.

Ancak, dernek yönetimi Bülent Ersoy'un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini şu sözler ile açıklamıştı "ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir"

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT