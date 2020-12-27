Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert tepki: Artık kimseye bir şey vermeyeceğim!

Derneğin kurucularından olan 2009 senesinde kaybettiğimiz Türkan Saylan'ı çok sevdiğini ve saygı duyduğunu dile getiren Diva, "Bu, onun emanetini devralanların bağnazlığı. İyi niyetim yanlış yorumlandı. Kırılmadım, şimdi hiçbir şey vermeyeceğim, kendileri düşünsünler. Bu bir sektör, ben ciğerlerimden rahatsızım ve kimse benim hayvan sevmediğimi söyleyemez" şeklinde konuştu.

"OYNARSAM DAHA BÜYÜK PARA ALMAM LAZIM"

Milliyet'te yer alan habere göre, hayatının bir filme konu edilmek üzere teklif alan Ersoy, "İmza atmadım, diretiyorum. Yaşadıklarımı ben biliyorum ve kendimi oynamak istemiyorum. Oynarsam, daha büyük para almam lazım" şeklinde ifade etti.

ÇYDD İLE DİVA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Diva Ersoy, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda gazeteciler tarafından görüntülenerek toplam değeri 2.5 milyon lira değerindeki yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını ifade etmişti.

Ancak, dernek yönetimi Bülent Ersoy'un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini şu sözler ile açıklamıştı "ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir"