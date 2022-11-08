Bülent Ersoy'dan makam dersi! Okunan ezanı beğenmeyince şaşkınlık veren bir şey yaptı!

Diva Bülent Ersoy'un evinin yakınlarında okunan ezanı beğenmemesi sonrası yaptığı şey hayrete düşürdü.

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Bülent Ersoy'dan makam dersi! Okunan ezanı beğenmeyince şaşkınlık veren bir şey yaptı! 1

Türk müziğinin usta ismi olan Bülent Ersoy şarkıları ve yaşantısı ile magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bülent Ersoy'dan makam dersi! Okunan ezanı beğenmeyince şaşkınlık veren bir şey yaptı! 2

Giyim kuşamı ile dilden dile dolaşan divanın yaptıkları da takipçilerini ve hayranlarını zaman zaman şaşkınlığa uğratıyor.

Diva, dün de Caddebostan'da bulunan evinde yaptığı garip bir hareketle gündeme geldi.

Bülent Ersoy'dan makam dersi! Okunan ezanı beğenmeyince şaşkınlık veren bir şey yaptı! 3

tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, evinin yakınlarında okunan ezanı beğenmeyen Diva, cama çıkarak hocaya eşlik etmeye çalıştı. Ancak sesinin duyulmaması sonrası kapıcıyı çağırarak müezzini evine çağırdı ve yanlış bir şekilde okunan ezan için müezzini uyararak ezanın nasıl okunması gerektiğini öğretti.

Diva yaptıklarından sonra "İşte şimdi daha güzel oldu" yorumunda bulundu.

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