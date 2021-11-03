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Bülent Ersoy’dan yıllar sonra çok sert Ahmet Kaya çıkışı: Umarım saygısızlık yapanlar utanıyordur

Orkestra ekibiyle davalık olması nedeniyle son günlerde sıkça gündem gelen Bülent Ersoy, geçtiğimiz gün Kuşadası'nda sevenleriyle buluştu. Gecede merhum sanatçı arkadaşı Ahmet Kaya’nın doğum gününü kutladı ve günlerce konuşulacak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bülent Ersoy’dan yıllar sonra çok sert Ahmet Kaya çıkışı: Umarım saygısızlık yapanlar utanıyordur

KKTC'de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası ekibi nedeniyle günlerce konuşulmuş ve kendisine yapılan acımasız yorumlara tepki göstererek kendisine haksızlık yapıldığını söylemişti.

YILLAR ÖNCEKİ OLAYLI GECEYİ HATILARTTI

Kuşadası'nda sevenleriyle bulaşan Diva, “Bugün sevgili dostum Ahmet Kaya’nın doğum günü ona yapılan saygısızlığı unutmadım. Umarım saygısızlık yapanlar utanıyordur” diyerek 1999 yılındaki Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde yaşanan olayları hatırlatan çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

SERTAR ORTAÇ’I MI HEDEF ALDI?

Bülent Ersoy’un bu çıkışı üzerine ödül gecesindeki provokasyonlara alkışlayarak alet olan Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül’ü ve kendisini sahneye atan Serdar Ortaç’ı ima ettiği iddia edildi.

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KENDİSİNE YAPILAN HAKSIZLIĞI DİLE GETİRDİ

Sözlerine sanatçılara değerleri hayattayken verilmeli diyen Bülent Ersoy, hem Ahmet Kaya’ya hem de son günlerde kendisine yapılan haksız eleştirilere dikkat çekti.

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