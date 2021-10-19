Bülent Ersoy'un 1 liralık davasına Mustafa Keserden ağır yanıt! Diva bu sözlere çok sinirlenecek!

Star TV ekranlarında sadece 2 bölüm yayınlanan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize programının yayından kaldırılmasının ardından sunucuları arasında yaşanan tartışma magazin gündeminde yerini korumaya devam ediyor.

1 LİRALIK DAVA

İkilinin aralarında tartışmalarının ardından Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma mahkemeye taşındı. Avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Bülent Ersoy, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

"KENDİNE BİÇTİĞİ DEĞER KADAR"

Mustafa Keser ise eski program partnerinin bu hamlesi sonrası Ersoy'a göndermede bulundu. Usta sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı "Karşı tarafa açılan tazminat davası, davacının kendine biçtiği değer kadardır" sözleriyle, Ersoy'u hedef aldı.

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