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  3. Bülent Ersoy'un 1 liralık davasına Mustafa Keserden ağır yanıt! Diva bu sözlere çok sinirlenecek!

Bülent Ersoy'un 1 liralık davasına Mustafa Keserden ağır yanıt! Diva bu sözlere çok sinirlenecek!

Benzemez Kimse Bize programının son bulmasının ardından Mustafa Keser'in Bülent Ersoy hakkında söyledikleri sonucunda aralarında tartışma başlamış ve Ersoy, Keser'e 1 liralık dava açmıştı. Keser'den bu davaya yanıt gecikmedi.

Bülent Ersoy'un 1 liralık davasına Mustafa Keserden ağır yanıt! Diva bu sözlere çok sinirlenecek!

Star TV ekranlarında sadece 2 bölüm yayınlanan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize programının yayından kaldırılmasının ardından sunucuları arasında yaşanan tartışma magazin gündeminde yerini korumaya devam ediyor.

1 LİRALIK DAVA

İkilinin aralarında tartışmalarının  ardından Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma mahkemeye taşındı. Avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Bülent Ersoy, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

Bülent Ersoy'un 1 liralık davasına Mustafa Keserden ağır yanıt! Diva bu sözlere çok sinirlenecek!

"KENDİNE BİÇTİĞİ DEĞER KADAR"

Mustafa Keser ise eski program partnerinin bu hamlesi sonrası Ersoy'a göndermede bulundu. Usta sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı "Karşı tarafa açılan tazminat davası, davacının kendine biçtiği değer kadardır" sözleriyle, Ersoy'u hedef aldı.

Bülent Ersoy'un 1 liralık davasına Mustafa Keserden ağır yanıt! Diva bu sözlere çok sinirlenecek!

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