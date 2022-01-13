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Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı! Sosyal medyada bu durum "Kabul edilemez" şeklinde yorumlandı!

Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Tekerlekli sandalyeyle yağmur altında gittiği Anıtkabir'de bir askerin şemsiyeyle Bülent Ersoy'a eşlik etmesi tepki topladı.

Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı! Sosyal medyada bu durum "Kabul edilemez" şeklinde yorumlandı!

Ankara'ya konser için giden ve ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, son görüntüsüyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

ASKER ŞEMSİYE TUTTU

Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.

Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tutması sosyal medyada tepki aldı.

Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı! Sosyal medyada bu durum Kabul edilemez şeklinde yorumlandı!

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu kabul edilemez bulurken bazıları da servetini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını açıklayan Bülent Ersoy’a saygı gösterisi olduğu şeklinde yorumlar yaptı.

Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı! Sosyal medyada bu durum Kabul edilemez şeklinde yorumlandı!

Emine Özfalcı
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