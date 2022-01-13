Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı! Sosyal medyada bu durum "Kabul edilemez" şeklinde yorumlandı!

Ankara'ya konser için giden ve ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, son görüntüsüyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

ASKER ŞEMSİYE TUTTU

Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.

Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tutması sosyal medyada tepki aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu kabul edilemez bulurken bazıları da servetini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını açıklayan Bülent Ersoy’a saygı gösterisi olduğu şeklinde yorumlar yaptı.