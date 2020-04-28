İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Bülent Ersoy’un annesini hayatını kaybetti

Bülent Ersoy’un annesini hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti.

Bülent Ersoy’un annesini hayatını kaybetti

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti.

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti. Diva lakaplı usta sanatçı Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, sosyal medya hesabından yaptığı, "Diva'mızın annesini kaybetti. Acımız çok büyük" paylaşımı ile üzücü haberi duyurdu.

Bülent Ersoy’un annesini hayatını kaybetti

Bülent Ersoy’un annesini hayatını kaybetti

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT