Bülent Ersoy babası Fikret Erkoç'u kaybetti. Bu haberlerin üzerine merakla Fikret Erkoç'un kim olduğu ve neden öldüğü aratılmaya başlandı. Biz de haberimizde Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

BÜLENT ERSOY'UN BABASI FİKRET ERKOÇ KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA NEDEN ÖLDÜ?

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç 17 Eylül'de düşerek hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğini kırdığı öğrenilmişti. Tedavisi hastanede devam eden Fikret Erkoç'tan üzen haber geldi. Hayatını kaybeden Fikret Erkoç'un 90'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz yıl evinde hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.