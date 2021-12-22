Bülent Ersoy'un yargılandığı fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü! O günlere hala ağladığını belirtti! "Gereksiz yere, çok kötü bir şekilde yargılandık"
Bülent Ersoy'un yargılandığı fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü! O günlere hala ağladığını belirtti! "Gereksiz yere, çok kötü bir şekilde yargılandık"
Türkiye'nin usta sanatçılarından Bülent Ersoy'un 80'li yıllarda birlikte evini paylaştığı en yakın arkadaşı Mehmet Yüzüak, divanın yargılandığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.