Bülent Ersoy'un yargılandığı fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü! O günlere hala ağladığını belirtti! "Gereksiz yere, çok kötü bir şekilde yargılandık" Türkiye'nin usta sanatçılarından Bülent Ersoy'un 80'li yıllarda birlikte evini paylaştığı en yakın arkadaşı Mehmet Yüzüak, divanın yargılandığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

1 9 Söz yazarı Mehmet Yüzüak 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Bülent Ersoy ve kendisinin mahkemede yargılandığı bir kareyi paylaşarak gündeme geldi. Olayı en ince ayrıntısına kada anlatan Yüzüak, o günleri düşündükçe hala ağladığını belirtti.