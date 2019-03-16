Bülent Korkmaz: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenerek puanını 35'e çıkardı. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada, oyuncularını kutladığını, tebrik ettiğini belirterek, "Hem iyi oynadık, hem de kazandık" dedi.

Özellikle sahalarında uzun zamandır maç kazanamadıklarına vurgu yapan Bülent Korkmaz, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyetle hem oyuncuların güveni hem de moral motivasyon olarak çok iyi oldu. Her zaman söylüyorum. Aile bağları çok kuvvetli bir takımız. Zor bir dönemden geçiyorduk. Hala da geçiyoruz. Zor dönemi böyle güzel galibiyetlerle atlatacağımızı düşünüyoruz. Tekrar Serdar'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Çok zor bir dönemden geçiyor. İnşallah onu da en kısa zamanda, moral ve motivasyon olarak ve zihinsel olarak hazırlayacağız. İleriki maçlarda ondan da faydalanmak istiyorum" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Sergen Yalçın ile Amilton arasında geçen diyaloğu görebildiniz mi?" şeklindeki soruya Bülent Korkmaz, "Göremedim ama ona soracağım çünkü Sergen kolay kolay bir şeye sinirlenmez. Çünkü nihayetinde her oyuncunun rakip takıma veya kendi ailesine saygı göstermesi lazım. Dolayısıyla ne olduğunu bilmiyorum ama öğreneceğim" diye yanıt verdi.

ŞAHİN: AMİLTON'UN YAPTIĞI TERBİYESİZLİK

Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin ise açıklamasına Amilton'un Sergen Yalçın'a yaptığı hareketi eleştirerek başladı. Rakip oyuncunun teknik direktör Sergen Yalçın'a maç 3-0 iken yaptığı hareketin hiç hoş olmadığını belirten Murat Şahin, "Futbolun içinde yenmek var, yenilmek var ama bu tarz hareketlerin hoş olmadığını düşünüyoruz. Hoca da bu hareketten sonra kendisini tutamadı. Ne olursa olsun, futbolun içerisinde bu hareketlere izin vermemek lazım. Rakip oyuncunun yaptığı tamamen bir terbiyesizliktir" dedi.

Maçla ilgili de konuşan Şahin, "Yaptığımız 3 bireysel hatadan goller yedik. Maçın genelinde biz de çok fazla oyuna hakimiyet kuramadık ama çok da basit goller yedik. Özellikle ikinci yarıda oyunu çevirebilir miyiz diye oyuncularımızla konuştuk ama ikinci yarının başında basit hatadan yediğimiz gol maçı zor hale getirdi. Ama 3-0'dan sonra yine de maça tutunmaya çalıştık. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Maçtan önemli şeyler var. Bunları da kamuoyunun bilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bülent Korkmaz'ın açıklamaları

- Murat Şahin açıklamaları

DHA