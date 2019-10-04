Bülent Korkmaz: “Çok iyi savaştık”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok iyi savaştılar ve mücadele ettiler ve Antalya'ya üç puanı alarak dönüyoruz" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonunda Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Korkmaz, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi savaştılar ve mücadele ettiler. Üç puanı aldık. Golü erken bulduk. Sonra çok yaslandık. Rakibin orta yapmasına müsaade ettik. İlk yarı rakibin pozisyonu yoktu. İkinci yarı yaptığımız hamlelere topu ileri taşıdık. Bizim açımızdan ikinci yarı oyun daha iyiydi. Son dakikalarda skoru korumak için yasladık. Ve sonunda da galibiyeti aldık. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

"Yaş ortalamamız daha da düşecek"

Uzun süre Antalya'da kalmak istediğini belirten Korkmaz, "Bu kulübe sahip çıkan Şafak başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özverisi var. Büyük bir borcun altına girdiler. Böyle bir planlama yaptılar. Biz bulduğumuz genç yetenekli oyuncuları bu takıma monte etmeye çalışıyoruz. 2 sene sonraki hedefi düşünmeliyiz. 2 sene sonra 6-7 genç oyuncu direkt oynayacak. İşte o zaman hedefe ulaşırsınız. Bazen eleştirildim ama doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum. Uzun süre burada kalmayı düşünüyorum. Kalırsam ise göreceksiniz yaş ortalaması daha da düşecek. Gerekli oyuncuları tarıyoruz. Borç yükünü de azaltmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tek hedef maç kazanmak"

Tek hedeflerinin maç kazanmak olduğunu belirten Korkmaz, "Yeni Malatya maçında iki sakat verdik. Onun yerine oynayan isimler büyük katkı verdi. Bizim en büyük avantajımız çok iyi bir aile olmamız. Yardımsever bir takımız. Bu sene de böyle bir artımız var. Bir hedef koymuyorum. Tek hedefimiz maç kazanmak" dedi.

"Böyle bir başkanla çalıştığım için mutluyum"

Geçtiğimiz haftalarda istifa davetinin hatırlatılması üzerine Korkmaz, "Geçen sene de Ankaragücü'ne kendi evimizde yenildiğimizde böyle oldu. Başkanım o zaman senle devam edeceğim dedi. Kasımpaşa maçından sonra da başkanım aynı şeyleri söyledi. Birbirini seven bir takım varsa birbirini seven teknik heyet ve yönetim var. Burada kalırız kalmayız ama dostluğumuz ebedi olacak. Sizin huzurunuzda desteklerinden ötürü başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir kulüpte böyle bir yöneticiyle çalıştığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon hakkında ise şu yorumu yaptı:

"İsla'nın pozisyonu ise, "VAR sistemi var. Kayserispor maçında da bir penaltımız vardı verilmedi. Kasımpaşa maçında da penaltıydı verilmedi. Orta hakem hata yağabilir. Ama VAR'daki hakem hata yapamaz. Ben pozisyonu izlemedim. İzlesem dile getiririm."

Kaynak: İHA