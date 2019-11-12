Bülent Korkmaz istifa mı etti? | Bülent Korkmaz kimdir?

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Antalyaspor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bülent Korkmaz, ayrılığı Instagram adresinden duyurdu. Deneyimli hoca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn.Ali Şafak Öztürk’e ve bütün yönetim kuruluna,taraftarımıza,futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin...Herşey için çok teşekkürler.

İşte Bülent Korkmaz'ın paylaşımı:

BÜLENT KORKMAZ KİMDİR?

Milli futbolcu, Teknik Direktör. 24 Kasım 1968'de Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Gevheruşağı köyünde doğdu. Köyü'nden Osman Korkmaz ve Nevin Korkmaz’ın üç erkek evladının ortancasıdır. Galatasaray'da yıllarca kaptanlık yaptığı için "Büyük Kaptan", mücadeleden yılmayan, kavga eder hatta savaşır gibi oynaması ve acıya dayanıklı yapısı nedeniyle de "Cengaver" lakabıyla anılmaktadır.

Salih Bulgurlu tarafından Galatasaray alt yapısına kazandırıldı. 15 yaşında iken 14-16 yaş takımında Ahmet Keskinkılıç onu liberoda görevlendirdi. Aynı yıllarda, genç takımı çalıştıran Bülent Ünder onu genç takıma çağırdı.

Bülent Korkmaz, 1984 yılında Galatasaray genç takımı ile Türkiye Şampiyonası öncesi, Glasgow Rangers, Kızılyıldız gibi güçlü takımlarların da katıldığı Almanya'da turnuvası kadrosunda yer aldı. Bu turnuvada gösterdiği performans ile dikkat çekerek Leverkusen takımından transfer teklifi aldı.

1984-85 sezonunda dönemin teknik direktörü Mustafa Denizli tarafından Tugay Kerimoğlu ile birlikte A takıma çağrıldı. Galatasaray'daki ilk sezonunda Mustafa Denizli, Bülent Korkmaz'ı lig maçlarından çok Avrupa kupalarında oynattığı için o sezon adı "Avrupalı Bülent"e çıktı.

14 yıl boyunca Yusuf Altıntaş, Semih Yuvakuran, Erhan Önal, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Mert Korkmaz, Gheorghe Popescu, Emre Aşık, Ahmet Yıldırım, Frank de Boer, Rigobert Song, Stjepan Tomas gibi birçok yıldızla defansta beraber oynadı. Takım arkadaşı Hagi’nin yıllar boyunca oda arkadaşlığını yaptı.

2006-07 sezonu ikinci yarısında Kayseri Erciyesspor takımına teknik direktörlük görevine getirildi. Kayseri Erciyesspor ile Türkiye Kupası'nda final oynadı. 2007-2008 sezonu için Bursaspor takımı ile anlaştı. Ancak Bursaspor'un 6 hafta üst üste galibiyet kazanamaması ve ligdeki yerinin endişe verici olması sebebiyle kulüple ilişkileri kesildi. Daha sonra, Gençlerbirliği'nin teknik direktörlüğü görevini üstlendi. Gençlerbirliğini küme düşme potasından bir türlü çıkaramaması nedeniyle sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

2008-2009 sezonunun 22. haftasında Galatasaray teknik direktörlük görevine getirildi. 24 Şubat 2009'da Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Takımının başında çıktığı ilk maçta FC Girondins de Bordeaux'u 4-3 yenerek takımını UEFA Kupası'nda bir üst tura taşıdı. 2. UEFA Kupası maçında ise Hamburger SV ile [deplasmanda 1-1 berabera kalarak rövanş için avantaj yakaladı. Fakat rövanşında ise Hamburg takımına yenilmiş ve Avrupa'dan elenmişlerdir.

3 Haziran 2009 tarihinde Galatasaray yönetim kurulu tarafından istifası kabul edilip, görevinden istifa etti. Ardından 18 Eylül 2009 tarihinde FK Bakü takımıyla görüşmeler yapan Bülent Korkmaz, kulüp başkanı Hafiz Mammadov'un teklifini kabul ederek Bakü takımının teknik direktörü oldu. Azerbaycan'ın Bakü Futbol Takımı'nı ligin son sıralarından alan ve zirveye oynayan bir takım haline getiren, Azerbaycan Kupası'nda takıma yarı final oynatan Bülent Korkmaz, yönetimle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından 22 Mart 2010 tarihinde görevini bıraktığını açıkladı.

8 Kasım 2011 tarihinde, istifa eden Yücel İldiz'in yerine Kardemir Karabükspor'un teknik direktörlüğüne getirilmiştir. 10 Kasım 2011 tarihinde bu görevine gelmesini resmileştiren imzayı atmıştır. 2011-12 sezonunun sonunda Mayıs 2012'de buradaki görevinden ayrıldı.

4 Temmuz 2014 tarihinde Kayseri Erciyesspor kulübünün teknik direktörlüğüne getirildi. 24 Kasım 2014 itibarıyla sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

22 Eylül 2015 tarihinde Mersin İdman Yurdu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mersin İdman Yurdu ile 15 maça çıkan Korkmaz, 2017 yılından itibaren Antalyaspor'u çalıştırmaya başladı.

BÜLENT KORKMAZ'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

123 defa çeşitli düzeylerde Türk Millî Takımı'na çağrılan Bülent Korkmaz, 3 kez Türkiye U-21, 102 kez de Türkiye A Millî Takım olmak üzere 105 kez millî formayı giymiş, bu maçlarda 3 de gol atmıştır.

Takım Başarıları:

• FIFA Dünya Kupası Üçüncülüğü (2002, Türkiye)

• FIFA Konfederasyonlar Kupası Üçüncülüğü (2003, Türkiye)

• UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final (2000-2001, Galatasaray)

• UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final (1988-1989, Galatasaray )

• UEFA Süper Kupa Şampiyonluğu (2000, Galatasaray)

• UEFA Kupası Şampiyonluğu (1999-2000, Galatasaray)

• Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu:

1987-1988 Galatasaray

1992-1993 Galatasaray

1993-1994 Galatasaray

1996-1997 Galatasaray

1997-1998 Galatasaray

1998-1999 Galatasaray

1999-2000 Galatasaray

2001-2002 Galatasaray

• Türkiye Kupası Şampiyonluğu:

1990-1991 Galatasaray

1992-1993 Galatasaray

1995-1996 Galatasaray

1998-1999 Galatasaray

1999-2000 Galatasaray

2004-2005 Galatasaray

• Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu:

1988 Galatasaray

1991 Galatasaray

1993 Galatasaray

1996 Galatasaray

1997 Galatasaray

• Başbakanlık Kupası Şampiyonluğu:

1990 Galatasaray

1995 Galatasaray

• TSYD Kupası Şampiyonluğu:

1987-1988 Galatasaray

1991-1992 Galatasaray

1992-1993 Galatasaray

1997-1998 Galatasaray

1998-1999 Galatasaray

1999-2000 Galatasaray

BÜLENT KORKMAZ'IN BİREYSEL BAŞARILARI

• A Milli Takım'da 100. kez milli olan ilk futbolcu (18 Ağustos 2004 - Türkiye-Beyaz Rusya maçı ile)

• Türkiye A Millî Takım'da en çok milli olan 3. Türk futbolcusu (102 maç )

• Dünyanın en çok kupa gören Türk futbolcusu (29 kupa)

1 UEFA Kupası

1 UEFA Süper Kupa

8 Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu

6 Türkiye Kupası

5 Cumhurbaşkanlığı Kupası

2 Başbakanlık Kupası

6 TSYD Kupası

• Avrupa Kupaları'nda en çok maç yapan Türk futbolcusu (101 maç - Galatasaray)

• Galatasaray forması ile en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu (8 Şampiyonluk, Hakan Şükür ve Suat Kaya ile birlikte)

• Galatasaray tarihinin en çok Süper Lig maçı oynayan futbolcusu (630 maç, 15 gol attı, 13 asist yaptı)

• Galatasaray tarihinde A Takım kadrosuna en fazla giren futbolcu (18 sezon)