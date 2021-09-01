AK Parti Niğde Belediye Meclis Üyesi Bülent Sayın, kendine ait iş yerinde tabancayla intihar ederek yaşamını sonlandırdı. Bu olayın ardından, Bülent Sayın'ın kim, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Bülent Sayın'ın intihar edip etmediği, ölüm bilgisinin doğru olup olmadığı araştırılıyor. Peki Bülent Sayın kimdir? Nereli, kaç yaşında? Bülent Sayın intihar mı etti, öldü mü? Haberimizde soru başlıklarına yer verdik...

BÜLENT SAYIN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bülent Sayın hakkında biyografik bilgilere ulaşılamamaktadır. Ak Parti Niğde Belediye Meclis üyesi olan Sayın'ın 50 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

BÜLENT SAYIN İNTİHAR MI ETTİ, ÖLDÜ MÜ?

AK Parti Niğde Belediye Meclis Üyesi Bülent Sayın, tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi.

Olay Şahsüleyman Mahallesi Suat Baykal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülent Sayın; kendine ait iş yerinde tabancayla intihar etti.

Silah sesi üzerine çevredeki esnaf durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sayın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Savcılık incelemesinin ardından Sayın’ın cansız bedeni, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.