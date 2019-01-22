Bülent Serttaş'ın ağabeyi Yalçın Serttaş ünlü şarkıcıya isyan etti.2. Sayfa programına canlı yayına bağlanan Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş'ın kendisini 7-8 senedir 1 defa aramadığını açıkladı.

Kardeşinden borç para istemesinin ardından aralarının bozulduğunu ifade eden Serttaş,"Onun yüzünden kanser oldum. Çok büyük paralar kaybettim. Kendi kardeşim bir kere aramadı." ifadelerini kullandı.

"48 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM"

48 kiloya kadar düştüm. Yürüyemez hale geldim ama beni bir kere aramadı halimi sormadı. Çok kırgınım. Çoçuklarımın rızkını yedirdim ona. Onu asla affetmiyeceğim. Ölene kadar iki elim yakasında olacak.

YALÇIN SERTTAŞ KİMDİR?

BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?

Bülent Serttaş, 1965 Elazığ doğumlu. Müzisyenliğin yanı sıra söz yazarlığı ve oyunculuk da yapıyor. Serttaş, 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırdı.

Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol aldı.

Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

BÜLENT SERTTAŞ ALBÜMLERİ



•1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)

•1993: Delikanlı

•1995: Sen Varya Sen

•1997: Aşığım Yanmışım

•1997: Anlayacaksın - Mektup

•1998: Sana Yaşıyorum

•2000: Alın Yazımsın

•2001: Her Şeyine Hastayım

•2002: Ağlama Meleğim

•2005: Tükendi Dost Sohbetleri

•2007: Ne Mutlu Türküm Diyene [Single]

•2008: Emir

•2011: Bitmez sana sevdalarim

•2013: Sen Diye Diye

•2013: La Bize Her Yer Ankara [Single]

•2015: Adamın Dibi (Çeşme) [Single]

•2016: Haber Gelmiyor Yardan ft.Serdar Ortaç [Single]

•2017: Ablalar

•2018: Bodrum Akşamları (Akustik) [Single]



BÜLENT SERTTAŞ FİLMOGRAFİSİ



•Çakallarla Dans 2010

•Patlak Sokaklar: Gerzomat (General) 2012

•Çakallarla Dans 3 2014

•Yildizlar da Kayar: Das Borak 2016