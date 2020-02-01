Bülent Turan halk pazarında hemşehrileriyle buluştu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Lapseki ilçesinde kurulan halk pazarında hemşehrileriyle buluştu.

Bülent Turan, beraberinde yeni göreve atanan AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve il genel meclis üyeleri ile birlikte esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla ayak üstü sohbet ederek dertlerini dinleyen Turan, kahvehanedeki vatandaşlarla da selamlaştıktan sonra programını sonlandırdı.

Kaynak: İHA