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Bülent Yücetürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bülent Yücetürk'ün biyografisi

25 yıl boyunca Cumhuriyet savcılığı görevinde bulunan Bülent Yücetürk'ün biyografisi oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda, Bülent Yücetürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Bülent Yücetürk'ün biyografisi...

Bülent Yücetürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bülent Yücetürk'ün biyografisi

Bülent Yücetürk'ün kim olduğu internet arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bülent Yücetürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Bülent Yücetürk'ün biyografisi...

Bülent Yücetürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bülent Yücetürk'ün biyografisi

BÜLENT YÜCETÜRK KİMDİR?

 51 yaşındaki Bülent Yücetürk 9 Haziran 1970’te Malatya’da dünyaya geldi.

Bülent Yücetürk, Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Cumhuriyet Köyü’nde ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Akçadağ Öğretmen Lisesi’nde yatılı öğrenci olarak eğitimini tamamladı.

Bülent Yücetürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bülent Yücetürk'ün biyografisi

1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Yücetürk, 1991 yılında mezun oldu. Yücetürk, 1991-1993 yıllarında Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yaptı.

Ankara'da hakim adayı olarak göreve 1993 yılında başlayan Bülent Yücetürk, 26 Nisan 2018 tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Bülent Yücetürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bülent Yücetürk'ün biyografisi

25 yıllık görev süresince Yücetürk; Sivas Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır Çermik Hakimliği, Aksaray Gülağaç Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Haymana Cumhuriyet Savcılığı, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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