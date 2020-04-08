Bulgar turizmcilerden Türk vatandaşları için vize kolaylığı talebi

Bulgaristan'da Ulusal Turizm Kurulu (UTK), Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'dan Türk vatandaşları için vize kolaylığı istedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya etkisi altına alan ölümcül korona virüsü (Covid-19) salgınından turizm sektörü de olumsuz etkileniyor. Korona virüsüne karşı alınan önlemler nedeniyle dünya genelinde ülke ekonomileri daralmaya devam ederken Bulgaristan'da turizm sektörü, salgın sonrası alınacak tedbirler kapsamına Türk vatandaşlarına vize kolaylığı getirilmesini de dahil etti.

Turizm sektöründe önemli yere sahip olan Ulusal Turizm Kurulu (UTK), Başbakan Boyko Borisov'a gönderdiği mektupta korona virüsü salgınında düşüş belirtileri görülmeye başlandığında sektörün toparlanması için atılacak adımların arasına Türkiye'den gelecek turistler için vize kolaylığı talep etti. Türkiye'den turist olarak ülkeye seyahat edecek vatandaşlar için sınır kapılarında vize verilmesini de isteyen UTK, Rus turistler için ise vize muafiyeti getirilmesini talep etti.

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2019 yılında Bulgaristan'a 1 milyon 628 bin 231 Türk vatandaşı giriş yaparken 419 bin 229'unun tatil amacıyla ülkeye geldiği ifade edildi.

Kaynak: İHA