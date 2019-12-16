Bulgaristan-Bansko’ya Erzurum çıkarması

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe programı kapsamında, Erzurum ve Bulgaristan'ın Bansko şehrinin ortaklaşa yürüttüğü "Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi"nin ikinci adımı da atıldı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Erzurum'da yapılan proje tanıtım toplantısının ardından eşleştirme zirvesi ise Bansko'da gerçekleştirildi. Bansko Belediye Başkanı Ivan Kadev'in ev sahipliğinde organize edilen "Bansko Eşleştirme Toplantısı"na Erzurum'dan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı İbrahim Sekmen, AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürü-Proje Genel Koordinatörü Gülgün Özdemir ve uzmanlardan oluşan teknik heyet katıldı. Bulgaristan-Bansko Belediye Başkanı Ivan Kadev ve Bulgaristan Proje Koordinatörü Tsvetanka Obetsanova'nın, Bansko ve Erzurum arasında kış turizmi alanında karşılıklı işbirliğinin önemine vurgu yaptığı toplantıda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, "Çevreci Kış Turizmi İşbirliği" projesinin önemine atıfta bulunarak, toplantıya katılanlara Palandöken Kayak Merkezi'ni tanıtıcı yönde bilgiler aktardı.

BANSKO'DAKİ TOPLANTI 4 GÜN SÜRDÜ

Toplantıda, projenin genel çerçevesi ve detayları hakkındaki sunumu, Büyükşehir Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürü-Proje Genel Koordinatörü Gülgün Özdemir yaparken, Erzurum heyetinden Prof. Dr. Mutlu Kundakçı da, proje kapsamında hazırlanan "Enerji Yatırımları Fizibilite Etüdü" çalışmalarını anlattı. Bulgaristan-Bansko Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve tam 4 gün süren toplantının ardından Bansko Kayak Merkezi'nde bir dizi incelemede bulunuldu. Her iki belediyenin işbirliği çalışmalarını geliştirme ve kardeş şehir faaliyetlerinin tabanını oluşturma amacıyla yürütülen etkinliklerde, projenin sürdürülebilirliğine yönelik kararların alınması da sağlandı.

ÇEVRECİ KIŞ TURİZMİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (IPA II) kapsamında finanse edilen "Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi"nde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı-KUDAKA yerel ortak olarak rol almaktadır. Proje kapsamında Erzurum ve Bulgaristan'ın Bansko şehirleri arasında geçtiğimiz aylarda işbirliği ortaklığı imzalanmıştı. Kış turizmi ve kayak merkezleriyle ünlü her iki şehirde enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturma ve turizm merkezlerine yapılacak çevre yatırımlarıyla yüksek miktarlarda enerji tasarrufu sağlamayı amaçlayan projenin tanıtım toplantısı Erzurum'da yapılmış ve Bulgaristan'dan gelen heyetle söz konusu projenin yol haritası belirlenmişti.

Kaynak: İHA