Bulgaristan Başbakanı Borisov, AB liderleriyle Bulgaristan-Türkiye sınırını teftiş etti

SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile helikopterden Bulgaristan-Türkiye sınırında teftişte bulundu.

Borisov, Von der Leyen ve Michel ile Bulgaristan-Yunanistan sınırında Ormanion karşısındaki Kapitan Petko Voyvoda Kapısı'nda buluştu.

Daha sonra Başbakanlığa ait helikoptere geçen Borisov, Von der Leyen ve Michel, bir süre Bulgaristan-Türkiye sınırını teftiş etti.

Teftiş sonrası başkent Sofya Havalimanı'nda basın açıklaması yapıldı.

Borisov, burada yaptığı konuşmada, “Ortak tüm irademizle iyi komşuluk, karşılıklı anlayış, barışçıl ve dostane çözüm bulma konusunda mutabık kaldık. Ancak böyle bir anlayışla yaklaşarak göç ve diğer krizlere çare bulabileceğimize inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

İrade ve sabır gösterdiklerinin altını çizen Borisov, “Bölgede barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz.” dedi.

Borisov, Bulgaristan’ın Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırlarının korunması konusunda “örnek ülke” olduğuna vurgu yaptı.

- "Tüm AB’nin ortak sınırlarının korunması önemlidir"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Bulgaristan’ın, AB’nin dış sınırlarının korunması konusundaki çabalarının “ikna edici” olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizce önemli olan sadece Bulgaristan değil, tüm AB’nin ortak sınırlarının korunması önemlidir. Bu konuda Avrupa’nın dayanışma ve desteğine güvenebilirsiniz. Avrupa’nın, kendisine meydan okuyan sorunların karşısında birlik içinde olması konusunda bir kez daha ikna olduk.”

Borisov, ortak basın toplantısı öncesinde yerel basına yaptığı açıklamada da Bulgaristan’ın tüm komşularıyla iyi geçinmek istediğine işaret ederek, “Bölgemizde çıkabilecek bir bunalım, akabinde daha düşük ekonomik büyüme, daha düşük yabancı yatırım ve vatandaşa endişe getirir.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA