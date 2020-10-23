Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti. Borisov, riskli bir ortamda bulunduğunu ifade ederek kendi isteği ile karantinada kalacağını duyurdu.

Bulgaristan'da koronavirüs talimatlarına göre Boyko Borisov'un test sonucu negatif olsa da koronavirüs vakasıyla aynı ortamda bulunması sebebiyle 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

BORİSOV, SALGINA RAĞMEN MASKE KULLANMADI

Salgına rağmen maske kullanmayan Borisov, hafta başında Nankov ve çok sayıda belediye başkanıyla bir toplantıda bir araya gelmişti. Toplantıda kimsenin maske takmaması dikkati çekmişti.

Ülkede vaka sayılarının artmaya devam etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan kararla açık ve kapalı kamusal alanlarında maske zorunluluğu getirilmişti.

Nüfusu 6,9 milyon olan Bulgaristan’da günlük vaka sayısı binin üzerinde seyrederken toplam vaka sayısı 35 bini geçti. Ülkede Kovid-19'dan toplam ölü sayısı da 1064'e ulaştı.

BOYKO BORİSOV KİMDİR?

Boyko Borisov, 1977'de Bankya'nın lise eğitimini mükemmel notlarla bitirdi. 1982-1990 yılları arasında İçişleri Bakanlığı'nda İtfaiyeci olarak ve daha sonra Sofya Polis Akademisi'nde profesör olarak görev almıştır. Millî Güvenlik Ofisi üyesi olan Borisov, 1980'lerde etnik Türklere yönelik isim değişikliği kampanyası sırasında bitkisel ürünlerin ve samanlıkların korunmasına katıldı. 1985-1990 yılları arasında Borisov, İçişleri Bakanlığı Polis Memurları Eğitim ve Bilimsel Araştırma Yüksek Enstitüsünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Tezini "Operasyonel Personelin Psiko-Fiziksel Eğitimi" için doktora derecesi aldı.

Boyko Borisov 1990 yılında Bakanlıktan ayrıldı. 1991 yılında özel bir güvenlik şirketi Ipon-1 kurdu ve daha sonra "1989'da iktidardan itildiğinde Bulgaristan'ın komünist diktatörü Todor Zhivkov" u ve II. Simeon'u korudu. Borisov, 1978 yılından bu yana karate şampiyonalarına katılmak istediğini açıkladı ve Bulgar millî takımı antrenörü ve uluslararası maç hakemliği yaptı. Karatede 7. dan kara bir kemer olduğunu Obama'ya söyledi, ancak kanepesi, bunun Borisov'un karate rakibi bile olmadığı iddia edilerek doğru olmadığını, ancak yalnızca ekibin yöneticisi olduğunu savundu. Bulgar Karate Federasyonu başkanıdır. Borisov, yıllarca Bulgar ulusal karat takımının antrenörlüğünü yapıyor.

Borisov boşandı, ancak Bulgar Amerikan Kredi Bankası başkanı Tsvetelina Borislavova ile birkaç yıl yaşadı. Borisov'un doktor Stela ile olan eski evliliğinden Veneta isimli bir kızı vardır. Borisov'un Krasimira Ivanova adında bir kızkardeşi vardır. Borisov'un büyükbabası 1944 Bulgar darbesinin ardından idam edildi.