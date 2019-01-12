Bulgaristan'da kazada ölen TIR şoförü, Besni'de toprağa verildi
BULGARİSTAN'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren TIR sürücüsü Ali Özbay (43), memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verildi.
BULGARİSTAN'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren TIR sürücüsü Ali Özbay (43), memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verildi.
Geçen hafta Bulgaristan'da meydana gelen kazada evli TIR sürücüsü Ali Özbay yaşamını yitirdi. Özbay'ın cenazesi bu ülkedeki işlemlerinin ardından dün Türkiye'ye getirildi. Ali Özbay'ın cenazesi, bugün öğle vakti Besni ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Besni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
DHA
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