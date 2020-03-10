Bulgaristan’da koronavirüs vakası 6’ya yükseldi

BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, ülkedeki tespit edilen koronavirüs vakası sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bu akşam Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin liderleriyle yaptığı görüntülü konferans görüşmesinde AB nezdinde "Kovid-19" virüsüne karşı ortak önlemleri ele aldı. Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında Borisov, ülkede 2 kişi de daha koronavirüs tespit edildiğini ve sayının 6'ya yükseldiğini söyledi. Başbakan Borisov, "Avrupa nüfusunun yüzde 60- 70'inin karonavirüs olması bekleniyor" dedi.

Borisov, bugün Avrupa Konseyi liderleriyle yaptığı görüntülü konferansta, AB üyesi ülkelere koronavirüse karşı önlemler ve tıbbi donatım için 25 milyar euro sağlanılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Başkent Sofya'da Çin pazarı olarak bilinen ve toptan satışların yapıldığı "İliyantsi" pazarında çalışan 66 yaşında kadın ile 70 yaşındaki eşinin koronavirüs testlerinde pozitif sonuç verdiği anlaşıldı. Aile, şu an ülkenin en büyük Ulusal Acil Yarım Hastanesi olan Pirogov Hastanesi'nin enfeksiyon bölümünde tecrit odalarına alındı.

Bulgaristan Kriz Merkezi Başkanı Tümgeneral Vetsislav Mutafçiyski, erkeğin dün çok ciddi akciğer komplikasyonuyla Pirogov Hastanesi'ne geldiğini, bugün eşinin de aynı belirtilerle yatırıldığını duyurdu. Kadının sağlık durumunun çok ağır olduğu ve hastanenin şok bölümüne alındığı açıklanırken, ailenin yurt dışına çıkmadığı kaydedildi.

Bulgaristan'ın Plevne kentinde 27 yaşında ve 61 yaşında iki erkekte ve Gabrovo'da 75 yaşında bir kadın ve onun tedavi gördüğü hastanede hemşire olan bir kadında pozitif koronavirüs çıkmıştı.

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Kaynak: DHA