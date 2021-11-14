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Bulgaristan'da seçim heyecanı! İlk kez bir Türk aday oldu!

Bulgaristan bugün cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri için sandık başına gidiyor. İlk kez bir Türk'ün Bulgaristan cumhurbaşkanlığı için aday olduğu seçimde Balkan dernekleri ‘Bir oy bir oydur’ diyerek Türkleri sandığa davet etti. Oy verme işlemi İstanbul'da da sürüyor.

Bulgaristan'da seçim heyecanı! İlk kez bir Türk aday oldu!

Bulgaristan'da tarihi bir seçim yaşanıyor. Bugün itibariyle oy verme işleminin başladığı seçimde cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri için sandık başına gidilecek. Öte yandan ilk kez bir Türk'ün cumhurbaşkanı adayı olduğu Bulgaristan'da seçimler için Balkan dernekleri de harekete geçti. İstanbul'da d da oy verme işlemlerinin devam ettiği seçimle ilgili olarak "bir oy bir oydur" denilerek vatandaşlar sandığa davet edildi.

İLK KEZ TÜRK ASILLI ADAY

Vatandaşlar cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 23 ikili aday ve 25 siyasi parti ile koalisyonun sunduğu 5 bin 67 aday için oy kullanacak.

Öte yandan cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden Türk asıllı bir aday da yarışa katıldı. Hak ve Özgürlükler Partisi lideri Mustafa Karadayı Bulgaristan'da cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girdi.

Bulgaristan'da seçim heyecanı! İlk kez bir Türk aday oldu!

TÜRKİYE'DE 58 MERKEZDE OY KULLANILIYOR

Çok sayıda çifte vatandaşlığa sahip Bulgaristan göçmeleri de Türkiye'de 58 merkezde oy kullanabiliyor. Her oyun önemli olduğu ifade edilen seçimde birçok noktada vatandaşların oy kullanması için çalışmalar yapılıyor.

Şu anda Bulgaristan Cumhurbaşkanı olan Rumen Radev ile Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar partisinin adayı Anastas Gercikov'un oyların çoğunluk kısmını alması ve yakın bir farkla ikisinden birinin seçimi kazanması öngörülüyor. İki adayın 21 Kasım'daki ikinci turda karşı karşıya geleceği tahmin ediliyor.

Bulgaristan'da seçim heyecanı! İlk kez bir Türk aday oldu!

OYLARIN YÜZDE 10'UNU ALMASI BEKLENİYOR

Yapılan anket sonuçlarına göre, Hak ve Özgürlükler Partisi lideri Türk aday Mustafa Karadayı'nın oyların yaklaşık yüzde 10'unu alacağı düşünülüyor.

Bulgaristan'da parlamentoya girebilmek için yüzde 4 barajının aşılması gerekiyor. Yine yapılan anketlere göre sadece 6 siyasi partinin bu yüzdeyi geçebileceği tahmin ediliyor. Ülkedeki ırkçı ve aşırı milliyetçi olan partilerin ise barajın altında yer alması bekleniyor.  

Bulgaristan'da seçim heyecanı! İlk kez bir Türk aday oldu!

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