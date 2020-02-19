Bulgaristan’da Toll sistemi uygulamaya geçiyor

SOFYA (AA) - Bulgaristan’da 1 Mart 2020 tarihinden itibaren trafikteki ağır taşıtlar için yürürlüğe girecek mesafeye göre elektronik geçiş ücreti toplama sistemi (Toll sistemi) tanıtıldı.

AA’ya konuşan Devlet Karayolu Altyapı Ajansı (API) Yönetim Kurulu Üyesi Oleg Asenov, 3,5 tonu aşan, toplam teknik olarak izin verilen azami kütleye sahip kara yolu taşıtları için Toll sisteminin altyapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Bulgaristan hükümetinin bugünkü oturumunda sistemin kapsamı ve tarifelerinin belirlediğini anlatan Asenov, ilk aşamada ülkede 3 bin 100 kilometrelik birinci sınıf yollar ve otobanlarda 295 monitör çerçeve kurulduğunu ayrıca 50 seyyar kontrol aracın kullanılacağını açıkladı.

Asenov, ülkenin tüm sınır ve gümrük kapılarında, aralarında Türkçenin de bulunduğu 7 dilde bilgilendirme yapılacağını, ücretlendirme konusunda sürücülere bilgi sağlayacak personel görevlendirileceğini kaydetti.

Oleg Asenov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ödenmesi gereken ücret, aracın teknik özelliklerine, kategori, yola temas eden aksların sayısı, emisyon sınıfı ve kat ettiği mesafeye bağlı olarak belirlenir. Komşu Türkiye’den giriş yapacak ağır taşıtların sürücüleri, gerekli yerlerde API personelinden Türkçe olarak bilgi ve talimat alabilecekler. Ülkeden geçişleri şimdiye kadar olduğu gibi, maksimum düzeyde rahat olacak. Kurulan kontrol mekanizmalarının çerçevesinde Toll ücreti ödenmeden Bulgaristan’dan çıkış yapılamayacak.”

API’nın kurumsal internet sitesinde Toll sistemi ve işlemler konusunda açıklamaların tümünün mevcut olduğunu anlatan Asenov, ilgili bilgilerin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın, komşu ülkelerin büyükelçiliklerinin ve konsoloslukların kurumsal sitelerinde paylaşılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Öncelikle komşu ülkelerin konsolosluk yetkilileri ve ticaret ataşelikleri ile Toll sistemi konusunda bilgilendirme toplantıları yaptıklarını aktaran Asenov, 20 Mart'ta Türkiye’den Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) heyeti ile de bir toplantı yapacağını ifade etti.

Kaynak: AA