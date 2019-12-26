Bulgaristan’da Türkler şehitlerini andı

Bulgaristan'da komünist rejimin iktidarı döneminde ülkedeki Türklere karşı silah zoruyla uygulanan asimilasyon girişimi sırasında şehit olanlar anıldı.

Kırcaali'ye bağlı Mogilyane köyünde 26 Aralık 1984 tarihinde bir buçuk yaşında annesinin kucağında öldürülen Türkan Feyzullah'ın anısına yaptırılan çeşmede düzenlenen anma törenine binlerce Türk ve Müslüman katıldı. Şehitleri anma etkinliğine katılan ve üyelerinin çoğunluğunu ülkedeki Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, baskı döneminden bu yana 35 yıl geçmesine rağmen acı günlerin tarih dersi kitaplarında yeterince yer almadığını vurguladı. HÖH Genel Başkanı Karadayı, "Tarih kitaplarında yer almasa da, yaşanan acı günleri kalbimizde taşıyoruz ve gelecek nesillere biz aktarıyoruz" dedi. Geçmişte yaşanan baskıları unutmadıklarını ancak bu duyguları bugün nefrete dönüştürmediklerini belirten Karadayı, birleştirici olduklarını hatırlattı. Anma törenine Türkiye'den çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyelerinin yanı sıra MHP, CHP ve İyi Parti'nin temsilcileri katıldı. HÖH Genel Başkanı Karadayı, Türkiye'deki önde gelen siyasi parti merkezlerinin tümüne davetiye gönderdiklerini kaydederek, anma etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

Minik Türkan, Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü

Dönemin totaliter komünist rejimi tarafından ülkedeki Türklere karşı başlatılan asimilasyon kampanyasına karşı gelmek için 26 Aralık 1984'te yüzlerce Türk Mogilyane'den yürüyüşe geçti. Yürüyüşü dağıtmak isteyen asker ve polis, sivil halka ateş açtı. Açılan ateş sonucu annesinin kucağında bulunan Türkan bebek hayatını kaybetti. Komünist rejimin çökmesinin ardından Türkan'ın anısına öldürüldüğü yerde çeşme yaptırıldı. Bulgaristan'daki Türklerin direnişinin sembolü haline gelen Türkan, her yıl diğer şehitlerle birlikte ölüm yıldönümünde dualarla anılıyor.

Kaynak: İHA