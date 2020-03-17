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  3. Bulgaristan’da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 81’e çıktı 

Bulgaristan’da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 81’e çıktı 

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 81'e yükseldi.

Bulgaristan’da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 81’e çıktı 

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 81'e yükseldi.

Bulgaristan'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 81'e yükseldi. Ülke genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı ise 2 olarak açıklandı. Yetkililer dün koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, camilerde namazların cemaatsiz kılınmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: DHA




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