Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya giriş çıkışlar yasaklandı

Bulgaristan'da en çok korona virüs vakalarının tespit edildiği başkent Sofya'ya bu geceden geçerli olmak üzere araç giriş çıkışları yasaklandı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa etkisini arttırmaya devam ediyor. Ulusak Kriz Merkezi Başkanı Tümgeneral Venstsislav Mutafçiyki, İçişleri Bakanı Mladen Marinov ve Sağlık Bakanı Kiril Ananiev birlikte düzenledikleri basın toplantısında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya korona virüs salgını ile mücadele kapsamında araç giriş çıkışının bu geceden itibaren yasaklandığını duyurdu. Ulusak Kriz Merkezi Başkanı, Paskalya öncesi Sofya'dan diğer şehirlere seyahat etmek isteyen vatandaşların sayısında artış gözlenmesi üzerine böyle bir kararın alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı, bu tedbiri almak istemediklerini ancak vatandaşların sorumsuzca gereksiz seyahatlerde bulunduklarını gördükten sonra böyle bir adım attıklarını vurguladı. Sağlık Bakanı, başkent Sofya'ya giriş çıkış yasağının yük taşıyan araçlar, sağlık nedeni olanlar, elektrik, su ve internet şirketlerinin bakım merkezlerinde çalışanlar için geçerli olmadığını belirtti.

Bulgaristan'da toplam korona virüs vaka sayısı 800'e, hayatını kaybedenler ise 38'e ulaştı.

Kaynak: İHA