Bulgaristan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bulgaristan'ın Bayrağı Nasıldır?

Bulgaristan, resmî adıyla Bulgaristan Cumhuriyeti, Balkanlar'da yer alan ülke. Batıda Sırbistan ve Kuzey Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan güneydoğuda Türkiye ile çevrilidir. 110 bin 994 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın en büyük 16. ülkesidir.

Bulgaristan'ın Başkenti?

“Sofya” şehri Bulgaristan'ın başkentidir.

Bulgaristan'ın Para Birimi Nedir?

“Lev” Bulgaristan'ın para birimidir.

Bulgaristan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Bulgaristan'ın telefon alan kodu : + 359

Bulgaristan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Bulgaristan

Bulgaristan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Sofya

Bulgaristan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Bulgaria

Bulgaristan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Sofia

Bulgaristan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Sofiya - Sofija - София

Bulgaristan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Bulgariya - Bălgarija - България

Bulgaristan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Bulgarca (Kiril alfabesi)

Bulgaristan'ın Bayrağı Nasıldır?