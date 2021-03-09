Bulgaristan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bulgaristan'ın Bayrağı Nasıldır?
Bulgaristan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Bulgaristan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Bulgaristan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Bulgaristan, resmî adıyla Bulgaristan Cumhuriyeti, Balkanlar'da yer alan ülke. Batıda Sırbistan ve Kuzey Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan güneydoğuda Türkiye ile çevrilidir. 110 bin 994 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın en büyük 16. ülkesidir.
Bulgaristan'ın Başkenti?
“Sofya” şehri Bulgaristan'ın başkentidir.
Bulgaristan'ın Para Birimi Nedir?
“Lev” Bulgaristan'ın para birimidir.
Bulgaristan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Bulgaristan'ın telefon alan kodu : + 359
Bulgaristan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Bulgaristan
Bulgaristan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Sofya
Bulgaristan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Bulgaria
Bulgaristan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Sofia
Bulgaristan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Sofiya - Sofija - София
Bulgaristan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Bulgariya - Bălgarija - България
Bulgaristan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Bulgarca (Kiril alfabesi)
Bulgaristan'ın Bayrağı Nasıldır?