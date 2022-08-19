Bulgarlardan övgü dolu sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun

Bulgarların Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasından sonra Edirne’ye akın sürüyor. Akın akın pasaportsuz giriş yapan Bulgarlar, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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Bulgarlardan övgü dolu sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun

Alışveriş için Edirne'ye gelen yüzlerce Bulgar turistlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karardan sonra Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasıyla kente akın eden Bulgarlar, soluğu çarşı, pazarda aldı.

Bulgarlardan övgü dolu sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun

PAZARLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yakıttan Giyime ve gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarlarda ve meydanlarda Bulgar yoğunluğu oluşurken, ciğercilerde ise uzun kuyruklar oluştu.

Bulgarlardan övgü dolu sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun

"İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI, BİZİ MUTLU ETTİ"

Bulgaristan’ın Filibe kentinden Edirne’ye gezmek ve alışveriş yapmak için gelen Hasen Yordanov, pasaport zorunluluğunun kalkmasının çok güzel olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Çünkü pasaport zorunluluğunun kalkması hepimizi çok memnun etti. Daha önce pasaport girişlerde zorluk yaşıyorduk ama şimdi kimlikle girişlerimiz hem işimizi kolaylaştırdı hem de bizi çok mutlu etti."

Bulgarlardan övgü dolu sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun

"BURADA KALMAK HEYECAN VERİYOR"

"Her hafta Edirne’ye gelerek bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Burada haftalık alışverişimizi yaptıktan sonra Bulgaristan’a geri dönüyoruz. Biz Osmanlı torunuyuz. Buraya geldiğimizde camilere gidip namazımızı kılıyoruz. Çoğu zaman Cuma namazımızı İstanbul’da, Edirne’de veya Türkiye’nin farklı bir noktasında kılmak, ezan sesini her yerden duymak bize büyük bir mutluluk veriyor. Burada kalmak bile başka bir heyecan veriyor” diye konuştu.

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