Bull kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bull Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bull kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bull ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bull kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bull Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bull kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bull Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bull adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bull Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bull 10 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Fernando Nascimento da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bull Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MACAR SPORTS yapmaktadır. Bull, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bull'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bull Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bull futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Barueri-SP

23 Aralık 2021 yılında Boavista SC

22 Nisan 2022 yılında Icasa

17 Ağustos 2022 yılında Boavista SC

19 Ocak 2023 yılında Samgurali

Bull kimdir

Bull Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bull şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bull nereli

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