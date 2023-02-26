Bull kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bull Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bull kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bull ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.