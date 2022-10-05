Bulmer Kesim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bulmer Kesim Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Bulmer Kesim Makinesi Operatörü ne iş yapar, Bulmer Kesim Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bulmer Kesim Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bulmer Kesim Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Bulmer Kesim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Bulmer Kesim Makinesi Operatörü Maaşları

Bulmer Kesim Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Bulmer Kesim Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bulmer Kesim Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.19

Meslek Adı :

Bulmer Kesim Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilmesi planlanan ürünlerin cinsine, kalitesine ve yapılacak işlemlere göre, hammadde olarak gelen kumaş ve elyafın serilmesi ve kesilmesi işlemini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bulmer Kesim Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Rulolar halinde hammadde olarak gelen kumaş ve elyafları makineyle veya elle sermek,

b) Serilen kumaş ve elyafları üzerini naylon ile kaplamak,

c) Kesim aşamasında kumaş ve elyafların kaymaması için vakum işlemi yapma

k, d) Vakum yapılan kumaş ve elyafları sabitlemek,

e) Kesim yapılacak makinede, kesim için gerekli ebat ve ölçü ayarlarını yapmak,

f) Serilen kumaş ve elyafları istenilen ebatlarda ve şekillerde makinayı çalıştırarak kesmek,

g) Kesim işi biten kumaş ve elyafları ilgili bölüme göndermek,

h) Kullanılan makinanın gerekli bakım, onarım ve temizliğini yapmak,

i) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?