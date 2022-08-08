Bulunduğu ortamda tüm gözleri üzerine çekiyorlar! Astrolojiye göre en havalı burçlar işte onlar...

Herkes havalı ve ilgi çekici olmak isteyebilir ancak bazı burçların özellikleri onları doğal olarak havalı kılıyor. İşte en havalı 5 burç ve diğer burçların en havalı özellikleri...

1. ASLAN BURCU

Yaratıcı olmaları onları mükemmel kılar. Hayal güçleri ve yaratıcılıkları sayesinde Aslan, birçok insanın standartlarına göre en havalı burçtur. Bu insanlar, sorunları çözmek için yaratıcı yollardan asla tükenmeyen sevimli ve arkadaş canlısı dahiler.

Her zaman yeni trendler bulan veya güzel sanat eserleri yaratan bir arkadaşınız varsa, onların Balık olma ihtimali yüksektir.

2. TERAZİ BURCU

Her durumda havalı burçlardan biri de Teraziler...En havalı burçlar arasında ikinci sırada yer alan terazi, aslında tam bir denge ustasıdır. Dengede bir terazi tüm gözleri üzerine çevirir. Terazi dengede ustadır, bu yüzden birçok kişi Terazi'nin birçok nedenden dolayı astrolojik düzendeki en iyi işaret olduğunu iddia eder.

3. AKREP BURCU

Duruşlarından karizma akan burç Akrep! En havalı burçlar sıralamasında ilk üçe giren Akrepler inanılmaz derecede dayanıklıdır ve gerçekten kötü şeylerden kurtulabilen süper kahramanlar olabilirler. Bu onları çok havalı yapıyor.

4. BALIK BURCU

Sonsuz cazibe kaynağı, en havalı burçlar arasında Balık tabii ki de var! Balıklardan sızan güvenle, onları kıskanmamak zor ve bu onların havalı olduklarının kesin bir kanıtı. Balık, bulunduğu ortamda duruşuyla bile olmasa ettikleri bir sözle dikkatleri üzerine çekmeyi başarır