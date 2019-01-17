



BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın genel menajeri Tolga Öngören, "Bulunduğumuz yerden mutluyuz. Önümüzde Erkekler Türkiye Kupası ve lig var. Daha çok antrenman yaparak daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Bursa temsilcisinin genel menajeri Öngören, başantrenörü Orhun Ene ile Pazarlama ve İletişim Menajeri Efe Şekerci, ligin ilk yarısını değerlendirdi.

TOFAŞ Fabrikası'ndaki kulübün sosyal tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Tolga Öngeren, ligde ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladıklarını hatırlattı.

Oyunculardan Yiğit Arslan, Muhsin Yaşar ve Berkan Durmaz'ın performansının kendilerini umutlandırdığını aktaran Öngören, geçen sezondan farklı bir kadroya mücadele ettiklerini kaydetti.

Tolga Öngören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ULEB Avrupa Kupası'nda son maçta averajla kaybettik. Bu, bizim önümüzdeki seneler adına irdelememiz gereken bir konu. Ancak bulunduğumuz yerden mutluyuz. Önümüzde Türkiye Kupası ve lig var. Daha çok antrenman yaparak daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Türkiye Kupası da bir hedeftir. Belki bu sene dördüncü kupayı getiririz. Şu an ilk yarı itibarıyla ULEB Avrupa Kupası'ndaki son Limoges maçı hariç son derece mutluyuz. Altyapımızdan yetişen oyuncularımızın gelişimi bizim için gayet olumlu."

Öngören, Muhsin Yaşar ile sözleşme uzattıklarını ifade ederek, "Yiğit Arslan ile de kısa sürede anlaşacağız. Berkan Durmaz'ın da sözleşmesi devam ediyor, uzatmak istiyoruz. Banvit ile gençleri en fazla sahaya süren ekibiz." ifadelerini kullandı.





- Orhun Ene: "Oyuncularımız çok istekli"





TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Türk basketbolu adına önemli işler yaptıklarını kaydetti.

Oynadıkları basketbolda eksik tarafların bulunduğunu, bazı zamanlarda iyi savunma yapamadıklarını ve oyun içinde inişler ve çıkışlar yaşadıklarını dile getiren Ene, "Bunları düzeltmek için gayret ediyoruz. Hem kulüp hem de organizasyon olarak iyi bir ekibiz. Henüz geçen sezonki basketbol seviyesine ulaşamasak da oyuncularımız çok arzulu ve istekli. Sezon sonunda bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah aksilik yaşamayız. Limitlerde mücadele eden bir takımız. İnşallah ikinci yarıda kendi seyirci ve taraftarımızı mutlu edecek bir basketbol ortaya koyacağız." diye konuştu.

Kulübün altyapısından yetişen Yiğit Arslan, Muhsin Yaşar ve Berkan Durmaz'a bu sezonki maçlarda ciddi sürelerle forma şansı verildiğini vurgulayan deneyimli başantrenör, şunları kaydetti:

"Altyapımızdan yetişen oyuncularımızın bugün geldiğimiz noktaya kadar gösterdikleri aşama çok iyi. Ancak daha iyi olmak istiyorlarsa hayalleri için bulundukları noktanın çok daha üzerine çıkmaları lazım. Benim için önemli olan onların ne kadar fedakarlık yapacakları ve kendilerini ne kadar zorlayacakları. Türkiye'de onlara değer veren, süre veren bir kulüpte oynuyorlar. Biz onlara kaliteli süre veriyoruz. Kenny Kadji burada ne yapıyorsa Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz'dan da onu istiyoruz. Savunma yapmalarını ve sorumluluk almalarını istiyoruz.

Özellikle karar verme ve oyunu değiştirme anlamında sınırlı oyuncumuz var. Görev adamımız çok ama oyunun kaderini etkileyebilecek genç oyuncu sayımız az. Oyuncuları tutmak da artık zor. İyi sonuçlar alıp çıtayı yukarıya doğru çektiğimizde sıkıntılar da yaşanabiliyor. Geçen sezon ligin üzerinde performans veren 3 oyuncumuz gitti. Bizim en büyük isteğimiz, altyapımızdan yetişen oyuncuların yurt dışında da başarılı olması. Bu hem TOFAŞ hem Türk basketbolu için çok önemli. Onların yerine de tekrardan oyuncu bulmak bizim için en büyük mücadele. Ligde ilk 4'ün içinde kalmak önemli. Bizim orada rekabet edebilmek için takım olarak daha iyisini yapmamız lazım."

Kaynak: AA