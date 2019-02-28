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  3. Buluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasp edildi (2)

Buluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasp edildi (2)

Kahramanmaraş'ta Ü.N.'nin otomobilini, cep telefonunu ve cüzdanını gasp ettikleri iddasıyla adliyeye sevk edilen Ayşe G. ile Şahin Y. çıkarıldıkları...

Buluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasp edildi (2)

TUTUKLANDILAR

Kahramanmaraş'ta Ü.N.'nin otomobilini, cep telefonunu ve cüzdanını gasp ettikleri iddasıyla adliyeye sevk edilen Ayşe G. ile Şahin Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA

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