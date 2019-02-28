Buluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasp edildi (2)
Kahramanmaraş'ta Ü.N.'nin otomobilini, cep telefonunu ve cüzdanını gasp ettikleri iddasıyla adliyeye sevk edilen Ayşe G. ile Şahin Y. çıkarıldıkları...
TUTUKLANDILAR
Kahramanmaraş'ta Ü.N.'nin otomobilini, cep telefonunu ve cüzdanını gasp ettikleri iddasıyla adliyeye sevk edilen Ayşe G. ile Şahin Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
DHA
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