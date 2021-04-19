Başrollerinde usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı Kağıt Ev dizisi artık her Pazartesi akşamları Star TV'de izleyici karşısında olacak. Dizinin kadrosu da açıklandı. Fragmanı ile ilk bölüm ile dikkatleri kısa sürede üzerine çekeceği düşünülen dizide yeni yüzler ön plana çıktı. Dizide Melisa karakterine hayat veren Bulut Teker merak edildi. Peki Bulut Teker kimdir, kaç yaşında, nereli? Bulut Teker'in oynadığı diziler hangileri?

BULUT TEKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bulut Teker çocuk oyuncudur. Kağıt Ev dizisinde Melisa rolünü canlandırmaktadır. Küçük oyuncu Hande Aytar ajansa kayıtlıdır ve 2012 doğumludur. Teker hakkında başka bir bilgi bulunmamaktadır.

BULUT TEKER OYNADIĞI DİZİLER HANGİLERİ?

Henüz 9 yaşında olan çocuk oyuncu Bulut Teker daha önce reklam filmlerinde ve Arka Sokaklar dizisinde rol almıştır.

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KAĞIT EV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yayınlanan ilk fragmanıyla dikkat çeken Kağıt Ev, O3 Medya imzası taşıyor. Dizinin yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlenirken ve yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Kağıt Ev dizisinin konusu ise evli ve 3 çocuk sahibi karı kocanın değişen hayatını ve bu değişimdeki gerçeklerin bir bir ortaya çıkmasını ele alıyor. Merakla beklenen 'Kağıt Ev' dizisi 19 Nisan 2021 Pazartesi günü Star TV’de saat 20:00’de yayın hayatına başlayacak.

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KAĞIT EV OYUNCU KADROSU

Erdal Beşikçioğlu- Cihan

Nur Fettahoğlu- Aylin

Tuvana Türkay- Azra

Can Nergis- Bülent

Nihal Koldaş- Gülsüm

Yaşar Uzel- Halil

Nejat Uygur- Mert

Helin Kandemir- Cemre

Bülent Gültekin- Çetin

Tuğçe Aykut- İnci

Bulut Teker- Melisa

STAR TV 19 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.10 En Güzel Bölüm

18.40 Star Haber

20:00 Kağıt Ev