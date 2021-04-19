Bulut Teker kimdir, kaç yaşında, nereli? Bulut Teker'in oynadığı diziler hangileri?
Star TV'de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Kağıt Ev dizisinin çekimleri tamamlandı. Dizi bu akşam ilk kez saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak. Dizinin kadrosu bir hayli merak edildi. Melisa karakterini canlandıran çocuk oyuncu Bulut Teker hakkında sorular gündemde. Peki Bulut Teker kimdir, kaç yaşında, nereli? Bulut Teker'in oynadığı diziler hangileri? İşte tüm detaylar...
Başrollerinde usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı Kağıt Ev dizisi artık her Pazartesi akşamları Star TV'de izleyici karşısında olacak. Dizinin kadrosu da açıklandı. Fragmanı ile ilk bölüm ile dikkatleri kısa sürede üzerine çekeceği düşünülen dizide yeni yüzler ön plana çıktı. Dizide Melisa karakterine hayat veren Bulut Teker merak edildi. Peki Bulut Teker kimdir, kaç yaşında, nereli? Bulut Teker'in oynadığı diziler hangileri?
BULUT TEKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Bulut Teker çocuk oyuncudur. Kağıt Ev dizisinde Melisa rolünü canlandırmaktadır. Küçük oyuncu Hande Aytar ajansa kayıtlıdır ve 2012 doğumludur. Teker hakkında başka bir bilgi bulunmamaktadır.
BULUT TEKER OYNADIĞI DİZİLER HANGİLERİ?
Henüz 9 yaşında olan çocuk oyuncu Bulut Teker daha önce reklam filmlerinde ve Arka Sokaklar dizisinde rol almıştır.
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KAĞIT EV DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Yayınlanan ilk fragmanıyla dikkat çeken Kağıt Ev, O3 Medya imzası taşıyor. Dizinin yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlenirken ve yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Kağıt Ev dizisinin konusu ise evli ve 3 çocuk sahibi karı kocanın değişen hayatını ve bu değişimdeki gerçeklerin bir bir ortaya çıkmasını ele alıyor. Merakla beklenen 'Kağıt Ev' dizisi 19 Nisan 2021 Pazartesi günü Star TV’de saat 20:00’de yayın hayatına başlayacak.
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KAĞIT EV OYUNCU KADROSU
Erdal Beşikçioğlu- Cihan
Nur Fettahoğlu- Aylin
Tuvana Türkay- Azra
Can Nergis- Bülent
Nihal Koldaş- Gülsüm
Yaşar Uzel- Halil
Nejat Uygur- Mert
Helin Kandemir- Cemre
Bülent Gültekin- Çetin
Tuğçe Aykut- İnci
Bulut Teker- Melisa
STAR TV 19 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.10 En Güzel Bölüm
18.40 Star Haber
20:00 Kağıt Ev