Buluthan Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Buluthan Bulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Buluthan Bulut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Buluthan Bulut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Buluthan Bulut 21 Temmuz 2002 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Buluthan Bulut Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cemal Tasli yapmaktadır. Buluthan Bulut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Buluthan Bulut'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Buluthan Bulut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Buluthan Bulut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Buluthan Bulut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Buluthan Bulut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Göztepe Alt

9 Ağu 2018 yılında Alanyaspor Alt

1 Temmuz 2019 yılında Alanyaspor U19

15 Ağu 2020 yılında Alanya Kestel

30 Haziran 2021 yılında Alanyaspor U19

1 Temmuz 2021 yılında Alanyaspor

19 Ocak 2022 yılında Alanya Kestel

30 Haziran 2023 yılında Alanyaspor

Buluthan Bulut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Buluthan Bulut şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Buluthan Bulut Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Baglarbasispor (2013), Altinordu (2013-2016), Göztepe (2016-2018), Alanyaspor (2018-2020)

Türkiye U18 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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