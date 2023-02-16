Buluthan Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Buluthan Bulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Buluthan Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Buluthan Bulut ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Buluthan Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Buluthan Bulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Buluthan Bulut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Buluthan Bulut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Buluthan Bulut 21 Temmuz 2002 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Buluthan Bulut Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cemal Tasli yapmaktadır. Buluthan Bulut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Buluthan Bulut'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Buluthan Bulutboyu ve yaşı kaç

Buluthan Bulut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Buluthan Bulut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Buluthan Bulut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Buluthan Bulut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Göztepe Alt

9 Ağu 2018 yılında Alanyaspor Alt

1 Temmuz 2019 yılında Alanyaspor U19

15 Ağu 2020 yılında Alanya Kestel

30 Haziran 2021 yılında Alanyaspor U19

1 Temmuz 2021 yılında Alanyaspor

19 Ocak 2022 yılında Alanya Kestel

30 Haziran 2023 yılında Alanyaspor

Buluthan Bulut kimdir

Buluthan Bulut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Buluthan Bulut şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Baglarbasispor (2013), Altinordu (2013-2016), Göztepe (2016-2018), Alanyaspor (2018-2020)

Buluthan Bulut Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U18 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Buluthan Bulut nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Said Hamulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Hamulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Said Hamulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Hamulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Usta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Usta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vincent Sierro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Sierro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vincent Sierro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Sierro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orkun Dedeoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orkun Dedeoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orkun Dedeoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orkun Dedeoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları