Bulut’tan 10 Kasım Atatürk’ü anma günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yılında saygı, rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Bulut, Gazi Mustafa Kemal Atatürk; övgüye değer birçok üstün meziyeti, şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamı olduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda ileri görüşlülüğü, irade ve cesareti, azim ve kararlılığı ile dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yerini almış askeri bir dehadır. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna öncülük etmiştir.Binlerce yıllık şanlı tarihimiz ve büyük bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözleriyle bizlere emanet etmiştir.Bizlere emanet olan çağdaş Türkiye Cumhuriyetini; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar yaşatacağız. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı da tek yürek olmaya devam edeceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA