Bulut’tan Kilis’in il oluşunun yıl dönümü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis'in il oluşunun 24. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, Tarih boyu önemli bir yerleşim yeri olan Kilis, bundan 24 yıl önce, 6 Haziran 1995'te Türkiye'nin 79'uncu İli olduğunu ifade ederek, "Müstesna memleketimizin il oluşunun 24. yıl dönümünde güzel şehrimize ve insanımıza hizmet ediyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Gelecek kuşaklara daha güzel ve yaşanabilir bir Kilis bırakmak, ilimizi daha ileri taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kilis'imizin il oluşunun 24. Yıl dönümünü kutlar İlimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA