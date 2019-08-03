Bulvar Diamond FSM’ye değer katacak

Bursa inşaat sektörünün öncü ve lokomotif firmalarından Ergünkent İnşaat, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda hayata geçireceği 11. kentsel dönüşüm projesi olan Bulvar Diamond'un temelini attı.

Temel atma törenine AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç'ın yanı sıra inşaat sektörünün önemli temsilcileri, siyasi parti yetkilileri ve site sakinleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ergünkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur yaptığı açılış konuşmasında, "Kentsel dönüşüm 2012 yılına Ergünkent İnşaat ile beraber Nilüfer Sitesi ile başlamıştır. Bugün burada 11. Kentsel dönüşüm projemiz olan eski adıyla Fatih Sitesi, yeni adıyla Bulvar Diamond'un temel atma törenini siz değerli dostlarımızla birlikte yaptığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Fatih Sitesi Yöneticisi Cafer Oluca da uzun bir süredir bekledikleri bu dönüşümün gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"İnşaat 250 farklı sektörü ilgilendiriyor"

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç da şunları söyledi:

"Zor bir dönemden geçen inşaat sektöründe bu önemli yatırıma imza atan Ergünkent İnşaat'a tebriklerimi iletiyorum. Bugün burada sadece bir temel atma töreninden ziyade 250 farklı sektörü de yakından ilgilendiren bir iştir. Ergünkent İnşaat, kentsel dönüşüm konusunda öncü bir firma oldu. Zor süreçlerden geçen ancak özveriyle çalışmaya devam eden Ergünkent İnşaat'ın 11. Kentsel dönüşüm projesini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Milletvekili Atilla Ödünç, "Bursa'daki kentsel dönüşüm çalışmaları başladığı günden itibaren, Ergünkent İnşaat bu işin öncülerinden olmuştur. Başarılı bir şekilde tamamlanan ilk kentsel dönüşüm projesinin ardından yüzlerce vatandaşımız güvenli ve huzurlu bir şekilde evlerinde yaşıyorlar. Kentsel dönüşüm depreme dayanıklı bir şekilde yaşamak için yapılan bir süreçtir. En büyük amaç depreme dayanıklı, güvenlikli binalarda huzurlu şekilde yaşamasıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hep birlikte butona basılarak, temele ilk harç döküldü. Protokol ardından inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA